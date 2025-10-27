L'optimisme suscité par l'accord commercial entre les États-Unis et la Chine fait grimper les valeurs des semi-conducteurs

27 octobre - ** Les actions américaines des fabricants de puces électroniques sont en hausse avant le marché après que les hauts responsables américains et chinois ont défini dimanche un cadre pour un accord commercial

** Le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping doivent décider de ce cadre plus tard cette semaine lors d'une réunion très attendue en Corée du Sud

** "J'ai beaucoup de respect pour le président Xi et je pense que nous allons conclure un accord", a déclaré Donald Trump

** Les actions de NVIDIA NVDA.O , Broadcom AVGO.O et Advanced Micro Devices AMD.O augmentent de plus de 2 % avant le marché

** Le fabricant de serveurs d'IA Super Micro Computer

SMCI.O progresse de 3,6 %, tandis que Micron MU.O augmente de 3,4 %

** Les actions américaines d'Arm Holdings ARM.O grimpent de 2,5%, tandis que Taiwan Semiconductor Manufacturing TSM.N progresse de 1,7%

** Les actions d'Intel INTC.O et de Qualcomm QCOM.O augmentent d'environ 1%

** Jusqu'à la dernière clôture, l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a augmenté de ~40% cette année