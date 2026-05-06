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L'optimisme européen
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 10:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un article de blog)

* Le STOXX gagne 1,5 % alors que le pétrole recule

* Les mines, les banques et le luxe se portent bien

* Novo Nordisk gagne 7,2 % après la publication de ses résultats

* Les contrats à terme sur les actions américaines progressent de 2,5 %

*

6 mai - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse .

OPTIMISME EUROPÉEN

Les actions européennes ont enregistré des gains satisfaisants en début de séance, mais contrairement à ce qui s'est passé plus tôt en Asie, où les valeurs technologiques étaient à l'honneur, ce sont les secteurs de l'énergie et ceux plus exposés à l'économie générale, comme les voyages et les loisirs, les sociétés minières et les banques, qui mènent la danse.

Novo Nordisk NOVOb.CO est également au centre de l'attention, avec une hausse de 7,4 % après la publication de ses résultats. Même si sa capitalisation boursière n'est plus aussi importante qu'il y a quelques mois, l'entreprise reste un poids lourd.

L'indice STOXX 600 progresse de 1,5 % .STOXX , avec les mines .SXPP en hausse de 3,88 %, les banques de 2,5 % .SX7P et les voyages et loisirs de 1,9 % .SXTP .

Cet optimisme s'explique par une nouvelle baisse du Brent, qui s'établit désormais à 106,5 dollars le baril, les traders se convainquant une fois de plus qu'un accord permettant aux navires de transiter par le détroit d'Ormuz pourrait voir le jour. O/R

De nombreux autres résultats ont été publiés. Outre Novo, parmi les autres valeurs en hausse, on trouve BMW BMW.DE , en hausse de 4,6 %, et Diageo DGE.L , en hausse de 4,3 %.

(Alun John)

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Dividendes

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
355,2600 USD NASDAQ +4,02%
BMW
82,580 EUR XETRA +6,94%
CAC 40
8 256,35 Pts Euronext Paris +2,41%
DAX
25 038,65 Pts XETRA +2,61%
DIAGEO
1 549,800 GBX LSE +5,06%
EURO STOXX 50
6 018,69 Pts DJ STOXX +2,54%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
Pts FTSE Indices 0,00%
LEONARDO
54,510 EUR MIL +2,31%
NOVO-NORDISK B
DKK LSE 0,00%
SAMSUNG ELECTRON
140,0000 USD OTCBB +114,69%
STOXX Europe 600
623,75 Pts DJ STOXX +2,30%
STOXX Europe 600 Auto.& Parts
465,95 Pts DJ STOXX +4,27%
STOXX Europe 600 Banks
366,97 Pts DJ STOXX +3,99%
STOXX Europe 600 Basic Resources
828,18 Pts DJ STOXX +4,85%
STOXX Europe 600 Technology
934,27 Pts DJ STOXX +2,13%
STXE6O&G EUR P
546,94 Pts DJ STOXX -1,65%
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