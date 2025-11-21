 Aller au contenu principal
L'OPR sur Tarkett va rouvrir le 24 novembre
information fournie par Zonebourse 21/11/2025 à 13:12

L'AMF indique que Crédit Agricole CIB, Portzamparc BNP Paribas, Société Générale et Rothschild & Co Martin Maurel lui ont fait connaître que l'offre publique de retrait (OPR) visant les titres Tarkett sera rouverte du 24 novembre au 5 décembre inclus.

Cette annonce fait suite au rejet par la cour d'appel de Paris du recours formé le 16 juin à l'encontre de la décision de conformité de cette OPR initiée par Tarkett Participation visant les actions du groupe de revêtements de sols et de surfaces sportives.

L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir, au prix unitaire de 17 euros, la totalité des 1 891 787 actions Tarkett qu'il ne détient pas directement et indirectement, soit 2,89% du capital et 1,54% des droits de vote de cette société.

Valeurs associées

TARKETT
16,950 EUR Euronext Paris +1,80%
