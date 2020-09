Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'opposante biélorusse Svetlana Alexievitch s'est rendue en Allemagne Reuters • 28/09/2020 à 13:20









MINSK, 28 septembre (Reuters) - L'opposante biélorusse Svetlana Alexievitch a quitté la Biélorussie pour se rendre en Allemagne pour des raisons professionnelles et médicales, a déclaré lundi son entourage à Reuters. Ce départ n'est pas motivé par des raisons politiques et la lauréate du prix Nobel de littérature entend revenir en Biélorussie, a-t-on ajouté. Svetlana Alexievitch fait partie du comité de coordination de l'opposition en Biélorussie, qui s'efforce d'organiser la contestation contre le président Alexandre Loukachenko depuis l'annonce en août de la réélection de ce dernier, jugée frauduleuse par ses opposants. Plusieurs membres de ce comité sont partis en exil ou ont été arrêtés par les autorités. (Andrei Makhovsky version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

