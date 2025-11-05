 Aller au contenu principal
L'opération de rachat de Wiz par Google pour 32 milliards de dollars passe l'examen de la concurrence du DOJ, selon le directeur général de Wiz au WSJ
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 09:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de cybersécurité Wiz a passé avec succès l'examen de la concurrence du ministère américain de la Justice (DOJ) concernant son acquisition par Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, a déclaré le directeur général de Wiz lors d'un événement organisé par le Wall Street Journal mardi.

L'opération, évaluée à environ 32 milliards de dollars, serait la plus importante acquisition d'Alphabet. Elle intégrera Wiz dans l'unité "cloud" de Google, améliorant ainsi les solutions de cybersécurité de l'entreprise pour aider les entreprises à réduire les risques critiques.

"Il s'agit sans aucun doute d'une étape importante, mais nous sommes encore dans la phase qui sépare la signature de la conclusion de l'accord", a déclaré Assaf Rappaport, directeur général de Wiz, interrogé sur l'examen de l'accord par le Ministère de la Justice.

En juin, Bloomberg avait rapporté que les autorités de la concurrence du DOJ examinaient si l'acquisition prévue par Alphabet de l'entreprise de cybersécurité limiterait illégalement la concurrence sur le marché.

"Nous sommes impatients d'achever le processus d'examen dans d'autres juridictions. L'acquisition de Wiz devrait être finalisée en 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles", a déclaré un porte-parole de Google à Reuters dans un communiqué envoyé par courriel.

Le DOJ et Wiz n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ALPHABET-A
277,5400 USD NASDAQ -2,18%
