L'opération de rachat de Discover par Capital One, pour un montant de 35 milliards de dollars, franchit l'obstacle du ministère de la justice américain, selon le NYT

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

Capital One Financial Corp COF.N a reçu le feu vert du Département de la Justice pour son projet d'acquisition de Discover Financial Services DFS.N après que le DOJ ait déclaré aux autres régulateurs examinant la fusion qu'il ne voyait pas de problèmes de concurrence suffisants pour bloquer l'opération, a rapporté le New York Times jeudi.

L'Office of the Comptroller of the Currency (OCC) et la Federal Reserve examineront la fusion avec l'aide du DOJ.

Le DOJ a envoyé une lettre à la Réserve fédérale et à l'Office of the Comptroller of the Currency pour leur dire qu'il avait conclu son enquête et qu'il ne pensait pas qu'il y avait des problèmes qui justifiaient le blocage de l'opération, selon le rapport, citant des personnes au courant de l'affaire.

"Notre accord avec Discover Financial est conforme aux exigences légales de la loi sur les fusions bancaires et nous restons bien positionnés pour obtenir l'approbation", a déclaré un porte-parole de Capital One à Reuters, mais la société a refusé de faire d'autres commentaires sur l'approbation.

Dévoilée en février 2024, cette opération de 35 milliards de dollars donnerait naissance au plus grand émetteur américain de cartes de crédit en termes de solde, à la sixième banque en termes d'actifs, et permettrait à Capital One de contrôler le réseau de paiement par carte de Discover - le quatrième grand opérateur de réseau de paiement.

Un porte-parole du ministère de la justice s'est refusé à tout commentaire, tandis que Discover Financial n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.