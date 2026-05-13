L'opérateur ukrainien Kyivstar revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice de base

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Kyivstar KYIV.O , le plus grand opérateur de télécommunications d'Ukraine, a revu à la hausse mercredi ses prévisions annuelles, la forte croissance des services numériques et la demande soutenue pour les services mobiles et haut débit lui ayant permis de dépasser ses prévisions initiales malgré la guerre avec la Russie.

La société a déclaré qu'elle tablait désormais sur une croissance de son chiffre d'affaires en dollars américains comprise entre 11% et 14% pour 2026, contre une prévision de 8% à 11% en mars, tandis que le résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda), un indicateur du bénéfice de base, devrait désormais augmenter de 7% à 10%, contre une fourchette de 5% à 8% précédemment.

Cette révision à la hausse témoigne de la résilience de la demande des consommateurs sur le marché ukrainien des télécommunications, où les opérateurs ont maintenu leurs réseaux en service malgré les perturbations répétées depuis l'invasion russe.