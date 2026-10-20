L'opérateur italien TIM indique que la vente de sa division de câbles sous-marins se poursuit malgré un retard dans la finalisation de la transaction

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Un consortium dirigé par le Trésor italien reste déterminé à racheter la division de câbles sous-marins de Telecom Italia TLIT.MI , a annoncé mardi le groupe de télécommunications, alors que le délai fixé pour la conclusion de l'opération a expiré, dans l'attente d'une autorisation obligatoire des autorités de régulation américaines.

Ce consortium, qui comprend également Retelit – un opérateur de fibre optique contrôlé par le fonds espagnol Asterion –, avait convenu l'année dernière d'acquérir Sparkle, l'activité de câbles sous-marins de TIM, dans le cadre d'une transaction évaluant cette unité à 700 millions d'euros.

La finalisation de l’opération, initialement prévue pour fin 2025, a été reportée à plusieurs reprises, la dernière prolongation fixant la date butoir au 15 octobre. “Les parties poursuivent des discussions constructives dans le but de mener à bien la transaction et ont convenu de se réunir à nouveau pour faire le point d’ici le 20 novembre”, a déclaré TIM dans un communiqué. L’Italie considère Sparkle comme un actif d’importance stratégique pour le pays, compte tenu de son réseau de câbles de 600 000 kilomètres qui achemine des données à travers l’Europe, la Méditerranée et les Amériques. La vente de Sparkle s’inscrit dans le cadre d’un programme plus large de cession d’actifs mené par TIM, qui a vendu son réseau de téléphonie fixe à un consortium dirigé par le fonds américain KKR KKR.N et comprenant également le Trésor italien, pour un montant de 19 milliards d’euros, afin d’alléger le poids de sa dette.

L'ancien monopole des télécommunications, qui a connu des difficultés pendant des années face à une concurrence intense sur son marché national, est désormais de nouveau sous contrôle de l'État à la suite d'un rachat par Poste Italiane PST.MI , opérateur postal italien et conglomérat de services financiers.