L'opérateur ferroviaire CSX dépasse les estimations de bénéfices trimestriels grâce à des volumes intermodaux importants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

CSX CSX.O a annoncé jeudi un bénéfice du troisième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, grâce à l'amélioration des volumes intermodaux.

Sur une base ajustée, il a déclaré un bénéfice par action de 44 cents, au-dessus de l'estimation moyenne des analystes de 42 cents , selon les données compilées par LSEG.