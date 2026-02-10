Kering, toujours plombé par Gucci, voit son bénéfice net plonger de 93,6%

Le géant français du luxe Kering, lancé dans une restructuration depuis l'arrivée en septembre de son nouveau directeur général Luca de Meo, présente mardi ses résultats annuels ( AFP / Eric PIERMONT )

Le géant français du luxe Kering , propriétaire de Gucci, lancé dans une restructuration depuis l'arrivée en septembre de son nouveau directeur général Luca de Meo, a annoncé mardi des ventes en baisse de 13% en 2025 et un plongeon de son bénéfice net de 93,6%.

"La performance du groupe en 2025 ne reflète pas son véritable potentiel", selon le directeur général de Kering, Luca de Meo, cité dans un communiqué et qui doit s'exprimer dans la matinée.

"Le 16 avril, lors de notre Capital Markets Day, nous présenterons une feuille de route claire pour (...) relancer la croissance, avec des stratégies de marques précisément définies, une organisation plus efficiente et une discipline financière rigoureuse", a-t-il ajouté.

Après l'annonce de la vente à L'Oréal de sa division Beauté qui sera finalisée au 1er semestre 2026, Kering a retraité ses résultats 2025 et 2024 en excluant cette division.

En 2025, le résultat net de Kering s'élève à 72 millions d'euros et ses ventes à 14,67 milliards d'euros, un peu en-dessous du consensus d'analystes établi par Bloomberg qui prévoyait des ventes annuelles de 14,8 milliards d'euros.

La marge opérationnelle courante s’établit à 11,1% sur l'année contre 14,9% en 2025.

Au quatrième trimestre 2024, le chiffre d’affaires est en retrait de 9% à 3,9 milliards d'euros.

"La reconquête de parts n'ira pas en ligne droite", avait prévenu la banque HSBC dans une note en octobre, "de nombreux changements ont déjà été mis en œuvre, mais peu d'effets sont attendus avant la mi-février 2026".

- "Amélioration séquentielle" pour Gucci -

En 2025, les seules ventes de la marque Gucci chutent de 22% à 6 milliards d'euros. Le groupe souligne toutefois une "amélioration séquentielle" de la marque, c'est-à-dire sur les derniers trimestres.

"Cette amélioration a été portée par le succés des introductions de nouveautés", a détaillé la directrice financière Armelle Poulou lors d'un échange avec des journalistes, "et notamment ce trimestre une perfomance positive sur les sacs à main".

Luca De Meo, nouveau directeur général du groupe français de mode et de luxe Kering, s'exprime lors de l'assemblée générale des actionnaires du groupe, au siège de Kering à Paris, le 9 septembre 2025 ( AFP / Thomas SAMSON )

Nommé au poste de directeur général de Kering en septembre, Luca de Meo a la lourde tâche de redresser le groupe de luxe et doit présenter son plan au printemps.

L'ancien dirigeant de Renault a déjà procédé à des changements en nommant notamment la directrice adjointe de Kering Francesca Bellettini à la tête de Gucci dont la direction créative a aussi été changée avec l'arrivée du styliste Demna, venu de Balenciaga, autre marque de Kering.

Gucci, marque phare du groupe, a assuré à elle seule 41% des ventes annuelles et plus de 60% de la rentabilité opérationnelle, mais ne parvient pas à se redresser.

De 2022 à 2025, les ventes de Gucci ont été quasiment divisées par deux passant de plus de 10 milliards d'euros à 6 milliards d'euros.

Sur la même période, le bénéfice net de Kering a fondu, de 3,6 milliards d'euros à 72 millions d'euros.

La vente de la division beauté à L'Oréal pour 4 milliards d'euros a diminué la dette financière du groupe qui s'élevait à 9,5 milliards d'euros au premier semestre 2025. Kering se déleste également d'immeubles, dont celui de la célèbre cinquième avenue de New York cédé pour 766 millions d'euros à la société d'investissement Ardian.

La façade d'une boutique de la marque italienne de luxe Gucci, rue Montaigne à Paris, le 16 avril 2025 ( AFP / Sébastien DUPUY )

Pour diminuer sa dépendance à Gucci, le groupe devrait s'appuyer sur sa marque Yves Saint Laurent. Il peut aussi compter sur Bottega Veneta, marque italienne connue pour ses sacs tressés et la seule qui parvient à tirer son épingle du jeu dans la période de chute des ventes du groupe ces dernières années.

En 2025, ses ventes sont restées stables à 1,7 milliard d'euros.

Son directeur général Bartolomeo Rongone quittera ses fonctions le 31 mars pour devenir le directeur général de Moncler. Son successeur n'a pas encore été annoncé.

Plus petite, la marque de mode McQueen a lancé un examen stratégique et envisage des suppressions de postes à son siège londonien ainsi qu'en Italie. Contrairement à Bottega Veneta et Balenciaga, McQueen ne fait pas partie des licences de beauté vendues à L'Oréal qui possède déjà celle d'Yves Saint Laurent et pourra se positionner sur Gucci.