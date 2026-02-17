L'opérateur de gazoducs Energy Transfer chute à la suite d'un manque à gagner au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 février - ** Les actions de l'opérateur de pipelines Energy Transfer ET.N ont baissé de 1% à 18,55 $ avant le marché

** La société affiche un bénéfice ajusté de 25 cents par action au quatrième trimestre, inférieur à l'estimation moyenne de 37 cents des analystes compilés par le LSEG

** Le total des coûts et des dépenses s'élève à 23,24 milliards de dollars au 4ème trimestre, en hausse de 34% par rapport à l'année précédente

** Cependant, l'ET augmente ses prévisions pour le bénéfice de base ajusté de 2026; elle s'attend maintenant à ce qu'il se situe entre 17,45 milliards et 17,85 milliards de dollars, par rapport à sa fourchette précédente de 17,3 milliards à 17,7 milliards de dollars

** En 2025, ET a baissé de 15,8 %