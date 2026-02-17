 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'opérateur de gazoducs Energy Transfer chute à la suite d'un manque à gagner au quatrième trimestre
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 14:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 février - ** Les actions de l'opérateur de pipelines Energy Transfer ET.N ont baissé de 1% à 18,55 $ avant le marché

** La société affiche un bénéfice ajusté de 25 cents par action au quatrième trimestre, inférieur à l'estimation moyenne de 37 cents des analystes compilés par le LSEG

** Le total des coûts et des dépenses s'élève à 23,24 milliards de dollars au 4ème trimestre, en hausse de 34% par rapport à l'année précédente

** Cependant, l'ET augmente ses prévisions pour le bénéfice de base ajusté de 2026; elle s'attend maintenant à ce qu'il se situe entre 17,45 milliards et 17,85 milliards de dollars, par rapport à sa fourchette précédente de 17,3 milliards à 17,7 milliards de dollars

** En 2025, ET a baissé de 15,8 %

Valeurs associées

ENERGY TRANSFER
18,760 USD NYSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank