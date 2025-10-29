L'opérateur de centres de données Equinix revoit à la baisse ses prévisions de recettes pour 2025 et doit faire face à des retards dans la conclusion d'accords

Equinix EQIX.O a abaissé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel en raison des retards pris par l'opérateur de centres de données dans la conclusion d'un accord et de l'impact négatif des taux de change, a déclaré mercredi sa directrice générale, alors que Wall Street compte sur la société pour bénéficier de l'essor des dépenses en infrastructures d'intelligence artificielle.

Bien qu'Equinix ait développé ses activités avec des fournisseurs de cloud d'intelligence artificielle, elle dépend fortement des entreprises clientes, dont les dépenses peuvent être irrégulières face à l'incertitude macroéconomique.

La société prévoit désormais un chiffre d'affaires pour l'exercice 2025 compris entre 9,21 et 9,33 milliards de dollars, alors qu'elle tablait précédemment sur des ventes annuelles comprises entre 9,23 et 9,33 milliards de dollars.

Equinix est en pourparlers pour louer l'intégralité de l'un de ses campus à un client mais rencontre des retards dans la conclusion de l'accord, a déclaré la directrice générale Adaire Fox-Martin à Reuters.

Il s''agit d'une transaction complexe "compte tenu de sa taille, et il peut donc y avoir un élément de risque temporel associé à cette transaction", a déclaré Fox-Martin.

"C'est pourquoi nous avons modifié notre guide, au cas où cette transaction serait reportée au premier mois de l'année prochaine."

Certaines entreprises ont adopté une approche attentiste face à des dépenses importantes dans un environnement macroéconomique incertain caractérisé par des tensions commerciales et les nombreux accords tarifaires du président américain Donald Trump.

La société a également déclaré un chiffre d'affaires de 2,32 milliards de dollars au troisième trimestre, manquant l'estimation moyenne des analystes de 2,33 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. Les fonds d'exploitation ajustés, une mesure clé des flux de trésorerie, se sont élevés à 9,83 dollars par action au troisième trimestre, dépassant les estimations de 8,32 dollars par action.

Equinix prévoit pour le quatrième trimestre un chiffre d'affaires compris entre 2,41 et 2,53 milliards de dollars, le point médian de cette fourchette étant supérieur à l'estimation moyenne des analystes (2,45 milliards de dollars), selon les données compilées par LSEG.