L'opérateur de centres de données AirTrunk obtient un refinancement de 10,4 milliards de dollars pour sa croissance en APAC

L'opérateur australien de centres de données AirTrunk a déclaré mardi avoir obtenu un refinancement de 16 milliards de dollars australiens (10,40 milliards de dollars) lié au développement durable pour ses activités en Asie-Pacifique.

Ce refinancement, qui comprend un prêt vert de 2,25 milliards de dollars singapouriens pour un centre de données à Singapour, fait d'AirTrunk le plus grand émetteur de financement durable dans la région APAC, a déclaré l'entreprise dans un communiqué publié sur son site internet .

AirTrunk a obtenu le soutien de 60 banques et financiers, a déclaré l'entreprise de centres de données hyperscale, ce qui porte son financement total, y compris les opérations au Japon, à plus de 18 milliards de dollars australiens.

La société, qui a été acquise par un groupe dirigé par Blackstone BX.N pour 24 milliards de dollars australiens à la fin de l'année dernière , a introduit un prêt lié au développement durable (SLL) en 2021 qui lie le financement d'une entreprise à ses objectifs en matière de développement durable.

"Suite à l'acquisition d'AirTrunk par Blackstone et CPPIB en 2024 pour plus de 24 milliards de dollars australiens, nous avons élargi notre plateforme de financement de la dette pour permettre notre croissance rapide dans la région", a déclaré Robin Khuda, fondateur et PDG d'AirTrunk.

(1 $ = 1,5389 dollar australien)