L'opérateur de centre de données CyrusOne renforce le refroidissement après une panne, selon Bloomberg News

L'opérateur de centre de données CyrusOne a installé une capacité de refroidissement de secours supplémentaire dans son centre de données d'Aurora, dans l'Illinois, après qu'une panne survenue la semaine dernière a déclenché une panne chez CME Group CME.O pendant plusieurs heures, a rapporté Bloomberg News dimanche, citant un communiqué de CyrusOne.

"CyrusOne a rétabli des opérations stables et sûres dans son centre de données Chicago 1 (CHI1) à Aurora, dans l'Illinois", a déclaré la société dans un communiqué cité par Bloomberg, ajoutant qu'elle avait installé une redondance supplémentaire dans les systèmes de refroidissement afin d'améliorer encore la continuité.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.