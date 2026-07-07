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L'opérateur boursier australien en hausse ; Citi relève son objectif de cours mais maintient sa note « neutre »
information fournie par Reuters 07/07/2026 à 06:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 juillet - ** L'action de l'opérateur boursier australien ASX

ASX.AX progresse jusqu'à 1,7% pour atteindre 53,5 dollars australiens

** Les analystes de Citi relèvent leur objectif de cours pour la société à 56,50 dollars australiens et révisent légèrement à la hausse leurs estimations de croissance du bénéfice par action pour les exercices 2027 et 2028, de respectivement 0,5 et 0,6 point de pourcentage

** Ils indiquent que l’activité principale de la société continue d’afficher de bons résultats, avec une forte croissance du chiffre d’affaires et une valorisation raisonnable

** Ils maintiennent toutefois leur note « neutre » en raison d’un profil de bénéfices modéré à court terme

** Le règlement du litige entre l’ASX et l’ASIC étant désormais réglé et le programme de transformation « Accelerate » étant mieux défini, une grande partie des incertitudes réglementaires semble s’être dissipée, tandis que l’on attend davantage de précisions stratégiques de la part du nouveau directeur général — Citi

** En hausse d’environ 4% depuis le début de l’année, en tenant compte des fluctuations de la séance

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 07/07/2026 à 06:30:08.

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