Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Opep+ annonce une baisse de production de 10 millions de barils par jour Reuters • 09/04/2020 à 23:14









LONDRES, 9 avril (Reuters) - L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés dont la Russie, désignés sous le nom d'Opep+, ont annoncé une baisse de leur production de 10 millions de barils par jour à compter du 1er mai afin d'enrayer la chute des cours du brut provoquée par la pandémie de coronavirus. Cette réduction de l'offre sera mise en place pour une période initiale de deux mois, précise un communiqué diffusé à l'issue d'une réunion des membres de l'Opep+ par visioconférence. L'Opep+ compte ensuite ramener la baisse de sa production à 8 millions de barils par jour (bpj) jusqu'en décembre, puis à 6 millions de bpj entre janvier 2021 et avril 2022. Le communiqué ne mentionne pas la contribution d'autres pays producteurs - comme les Etats-Unis - à cette diminution de l'offre de pétrole sur le marché mondial. La prochaine réunion de l'Opep+ a été fixée au 10 juin. L'arrêt d'une grande partie des activités économiques en raison de l'épidémie de coronavirus a provoqué une chute drastique de la demande mondiale, de 30% ou environ 30 millions de barils par jour (bpj). (Rédaction Opep, version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.