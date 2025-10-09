L'OpenAI signale aux autorités de régulation de l'UE des problèmes de concurrence

OpenAI a déclaré jeudi que les arguments qu'elle a présentés aux autorités de l'UE le mois dernier reflètent ses déclarations publiques sur la concurrence dans l'espace de l'IA, en particulier dans le contexte des enquêtes concurrence sur Google GOOGL.O d'Alphabet.

Le fabricant de ChatGPT a récemment fait part de ses préoccupations à Teresa Ribera, la responsable concurrence de l'UE, en lui expliquant, lors d'une réunion le 24 septembre, les difficultés qu'il rencontre pour rivaliser avec des géants solidement implantés. Il a également exhorté les régulateurs à empêcher les grandes plateformes de verrouiller les utilisateurs, a rapporté Bloomberg News plus tôt jeudi, citant des notes de réunion.

L'OpenAI a déclaré que la Commission européenne examinait déjà la manière dont les grandes plateformes verticalement intégrées tiraient parti de leurs positions sur le marché dans le domaine de l'IA, notamment en examinant des accords interentreprises spécifiques.

La Commission européenne et Google n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

La société, qui compte aujourd'hui plus de 800 millions d'utilisateurs hebdomadaires de ChatGPT, est devenue la startup la plus précieuse du monde - avec une évaluation de 500 milliards de dollars - après avoir réalisé une vente secondaire d'actions la semaine dernière.