 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
48 580,44
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'OpenAI signale aux autorités de régulation de l'UE des problèmes de concurrence
information fournie par Reuters 09/10/2025 à 21:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

OpenAI a déclaré jeudi que les arguments qu'elle a présentés aux autorités de l'UE le mois dernier reflètent ses déclarations publiques sur la concurrence dans l'espace de l'IA, en particulier dans le contexte des enquêtes concurrence sur Google GOOGL.O d'Alphabet.

Le fabricant de ChatGPT a récemment fait part de ses préoccupations à Teresa Ribera, la responsable concurrence de l'UE, en lui expliquant, lors d'une réunion le 24 septembre, les difficultés qu'il rencontre pour rivaliser avec des géants solidement implantés. Il a également exhorté les régulateurs à empêcher les grandes plateformes de verrouiller les utilisateurs, a rapporté Bloomberg News plus tôt jeudi, citant des notes de réunion.

L'OpenAI a déclaré que la Commission européenne examinait déjà la manière dont les grandes plateformes verticalement intégrées tiraient parti de leurs positions sur le marché dans le domaine de l'IA, notamment en examinant des accords interentreprises spécifiques.

La Commission européenne et Google n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

La société, qui compte aujourd'hui plus de 800 millions d'utilisateurs hebdomadaires de ChatGPT, est devenue la startup la plus précieuse du monde - avec une évaluation de 500 milliards de dollars - après avoir réalisé une vente secondaire d'actions la semaine dernière.

Valeurs associées

ALPHABET-A
240,9100 USD NASDAQ -1,52%
MICROSOFT
521,1700 USD NASDAQ -0,70%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank