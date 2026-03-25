L'OpenAI abandonne l'outil vidéo d'IA Sora, ce qui surprend Disney, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* OpenAI met fin à l'accord d'un milliard de dollars avec Disney, le projet Sora est interrompu

* OpenAI se concentre sur les outils de codage, les entreprises clientes et l'AGI

* Disney n'avait pas encore investi dans OpenAI - sources

(Réécriture avec des détails sur la date de l'annonce d'OpenAI, le statut de l'investissement d'un milliard de dollars de Disney) par Dawn Chmielewski et Deepa Seetharaman

Lundi soir, les équipes de Walt Disney Co

DIS.N et d'OpenAI travaillaient ensemble sur un projet lié à Sora, l'outil vidéo d'IA d'OpenAI. Seulement 30 minutes après cette réunion, l'équipe de Disney a été prise de court en apprenant qu'OpenAI abandonnait complètement l'outil, a déclaré une personne au courant de l'affaire.

OpenAI a annoncé publiquement cette décision mardi.

"Il s'agissait d'un grand retournement de situation", a déclaré cette personne, qui a requis l'anonymat pour discuter de l'affaire.

Il s'agit de la première mesure importante prise par le fabricant de ChatGPT pour concentrer ses activités sur des domaines potentiellement plus lucratifs, tels que les outils de codage et les entreprises clientes.

Mais l'annulation abrupte de Sora illustre à quel point le processus de rationalisation peut devenir désordonné alors qu'OpenAI se prépare à une entrée en bourse qui pourrait avoir lieu dès la fin de l'année. La décision concernant Sora signifie la fin d'un accord retentissant d'un milliard de dollars entre Disney et le fabricant de ChatGPT, qui avait été annoncé il y a un peu plus de trois mois. Dans le cadre de l'accord triennal , Disney a déclaré qu'il investirait 1 milliard de dollars dans OpenAI et prêterait plus de 200 de ses personnages emblématiques pour qu'ils soient utilisés dans de courtes vidéos générées par l'IA. Mais la transaction entre les deux sociétés n'a jamais été conclue, ont déclaré deux autres personnes au fait de l'affaire, et aucun argent n'a changé de mains. Les dirigeants d'OpenAI débattent du sort de Sora depuis un certain temps. Selon une quatrième personne au courant de l'affaire, le fonctionnement de l'application vidéo d'IA nécessitait d'importantes ressources informatiques et laissait les autres équipes avec moins de puissance de feu. Malgré cela, certains employés d'OpenAI faisant partie de l'équipe Sora ont été surpris lorsqu'ils ont été informés des changements mardi matin, ont déclaré l'une de ces personnes et une autre source. L'annonce a été faite juste un jour après la publication par OpenAI d'un article de blog sur les normes de sécurité de Sora.

"Nous disons au revoir à Sora... nous savons que cette nouvelle est décevante", a déclaré l'équipe de Sora dans un message sur X, ajoutant que les délais pour l'application et l'API, ainsi que les détails sur la préservation du travail des utilisateurs, seraient partagés plus tard.

OPENAI SE CONCENTRE SUR UNE SUPER-APP

Les dirigeants d'OpenAI se concentrent désormais sur d'autres domaines de recherche, notamment la robotique et la création d'une intelligence artificielle générale. L'entreprise regroupe un plus grand nombre de ses capacités dans une seule super-application. Pour refléter ce changement, le titre de Fidji Simo est passé de directeur général des applications à directeur général du déploiement de l'AGI.

Par ailleurs, le directeur général Sam Altman a déclaré que les équipes chargées de la sécurité et de la sûreté d'OpenAI ne lui seraient plus directement rattachées.

Un porte-parole de Disney a déclaré que le géant des médias respectait "la décision d'OpenAI de se retirer du secteur de la génération de vidéos et de déplacer ses priorités ailleurs."

Les deux parties discutent de la possibilité d'établir un autre partenariat ou d'investir l'une dans l'autre, a déclaré l'une des personnes au courant de l'affaire. OpenAI a présenté Sora pour la première fois au début de l'année 2024, stupéfiant le monde de la technologie avec un logiciel capable de générer des vidéos de haute qualité, semblables à des longs métrages, à partir d'invites textuelles. Ce lancement a incité les entreprises d'IA aux États-Unis et en Chine à accélérer le lancement de leurs propres modèles de génération de vidéos par l'IA.

En septembre 2025, la société a lancé l'application autonome Sora, qui permet aux utilisateurs de créer et de partager des vidéos d'IA qui peuvent être créées à partir de contenus protégés par des droits d'auteur et partagées sur des flux similaires à ceux des médias sociaux.

L'annulation de Sora intervient alors que l'OpenAI est confrontée à une pression croissante pour développer ses produits d'entreprise et de codage, en raison de l'intensification de la concurrence des startups d'IA rivales et des géants de la technologie.

L'accent mis par Anthropic sur la formation de ses modèles au codage a permis à son produit Claude Code d'obtenir une forte traction parmi les développeurs, donnant à l'entreprise un avantage sur OpenAI et d'autres concurrents sur le marché de l'IA d'entreprise.