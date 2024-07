L'OPA sur Lalique en vue de son retrait de la Bourse a abouti

( AFP / OLIVIER MORIN )

L'offre publique d'achat sur le groupe suisse Lalique en vue de son retrait de la Bourse a abouti, a annoncé lundi son actionnaire majoritaire.

L'entrepreneur suisse Silvio Denz, qui avait racheté en 2008 la prestigieuse cristallerie française fondée par René Lalique, détient 55,82% des actions du groupe à l'issue de l'offre qui courait jusqu'au 28 juin, indique le groupe dans un communiqué.

Fin mai, le groupe - actif dans les parfums, les objets en cristal, l'hôtellerie haut de gamme et le whisky - avait annoncé que M. Denz souhaitait retirer le groupe de la Bourse suisse compte tenu de son flottant étroit.

M. Denz, qui détenait déjà 51,1% des parts, avait fait une offre à 40 francs suisses (41,34 euros) par action, soit une prime de 32,45% par rapport à son cours de la veille, et avait conclu un accord avec les autres grands actionnaires, qui détiennent ensemble 42,67% des parts et comptent rester au capital de l'entreprise à l'issue de la dé-cotation.

Ces autres grands actionnaires englobent la chaîne de distribution Müller Handels AG Schweiz, le conglomérat indien Dharampal Satyapal et l'investisseur suisse Hansjörg Wys.

Dans le communiqué publié lundi, le groupe précise qu'un délai supplémentaire pour racheter les derniers titres encore en circulation va être accordé du 3 au 16 juillet.

L'entrepreneur suisse Silvio Denz, 67 ans, a fait fortune dans les parfums et a racheté en 2008 la cristallerie française Lalique, alors en grande difficulté afin de la relancer. Il avait alors rebaptisé son groupe Lalique. Sa fortune est estimée à 350 à 450 millions de francs par le magazine suisse Bilan.

Avec un chiffre d'affaires de 179,2 millions d'euros en 2023, le groupe Lalique est un acteur de niche dans le secteur du luxe, qui fabrique des objets de décoration et d'ameublement en cristal ainsi que des parfums.

Il est également présent dans le whisky à travers la distillerie écossaise The Glenturret ainsi que dans l'hôtellerie et la restauration, avec la Villa René Lalique et le Château Hochberg en Alsace et l'hôtel-restaurant du Château Lafaurie-Peyraguey dans la région de Bordeaux.