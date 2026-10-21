L'OPA sur Fnac Darty ouverte jusqu'au 9 novembre

Fnac Darty indique que l'offre publique d'achat (OPA) visant ses actions et OCEANE en circulation, ouverte depuis le 12 mai dernier, sera close le 9 novembre. L'avis de résultat de l'offre devrait être publié par l'AMF dans les jours suivant la clôture de l'offre.

Pour rappel, le distributeur de produits culturels, électroniques et électroménagers et EP FR HoldCo, véhicule contrôlé par EP Group et constitué pour les besoins de l'OPA, ont annoncé mardi avoir obtenu l'autorisation de la Commission européenne au titre du contrôle des concentrations pour le projet d'acquisition de Fnac Darty.

A la suite de cette décision, qui constituait la dernière autorisation attendue pour l'opération, l'AMF a fixé le calendrier définitif de l'offre. Les actionnaires et les porteurs d'OCEANE de Fnac Darty ont ainsi jusqu'au 9 novembre inclus pour apporter leurs titres à l'offre d'EP FR HoldCo.

Selon les termes de cette offre, déclarée conforme le 7 mai dernier par l'AMF, le prix est de 35 EUR par action, après le paiement, le 5 juin dernier, d'un dividende de 1 EUR par action au titre de l'exercice 2025, et de 81,16 EUR par OCEANE.

L'offre sera rouverte pendant au moins dix jours de négociation en cas de succès, c'est-à-dire si, à l'issue de la période d'acceptation initiale, la condition minimale de détention par l'initiateur, seul ou de concert, d'un nombre d'actions représentant plus de 50% du capital ou des droits de vote de Fnac Darty est satisfaite.