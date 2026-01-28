L'ONG Care alerte sur dix "crises humanitaires oubliées" en 2025, l'Afrique surreprésentée

Un enfant passe devant un blindé de la Minusca à Maloum, en Centrafrique, le 24 juillet 2025 ( AFP / Mariam KONE )

Conflit en Centrafrique, pire sécheresse en 100 ans en Namibie ou isolement de la Corée du Nord: l'ONG Care alerte mercredi sur les dix "crises humanitaires oubliées" en 2025, très majoritairement en Afrique, touchant environ 43 millions de personnes, dans un rapport publié un an après l'annonce du gel de l'aide par Washington.

Pour déterminer les crises "les moins médiatisées", cette ONG a comptabilisé, de janvier à septembre 2025, les articles dans près de 350.000 médias en ligne dans le monde, en cinq langues.

Résultat: 1.532 articles ont été consacrés à la République centrafricaine, déchirée par une guerre civile dans les années 2010 et où environ 2,4 millions de personnes sont "en situation d'urgence humanitaire", d'après Care, 63 fois moins que les 96.927 publications sur le mariage du fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, à Venise en juin.

"Sans articles, pas de pression publique. Sans pression publique, pas de décisions politiques. Sans décisions politiques, pas de financements humanitaires", affirme Care.

"En 2025, les plans humanitaires des Nations unies pour le Zimbabwe ou le Malawi n'étaient financés qu'à 14%", argumente l'ONG, précisant qu'à ces "déficits structurels" s'ajoutent "des coupes budgétaires brutales décidées par les États-Unis et par une dizaine de pays européens, dont la France, qui ont entraîné une baisse de près de la moitié de l'aide humanitaire mondiale".

"On n'avait pas connu une telle remise en question idéologique et financière de la notion même de solidarité internationale depuis la Seconde Guerre mondiale", s'inquiète auprès de l'AFP Adéa Guillot, porte-parole de Care France.

L'impact de ces crises "oubliées" et du manque de financements est "extrêmement fort" sur ces populations "en situation de faim, en situation de soif, en situation d'extrême pauvreté", avec des femmes et des filles "toujours touchées de manière disproportionnée" et exposées aux risques de violences sexuelles, rappelle Mme Guillot.

En 2025, la Centrafrique figure en tête du classement devant la Namibie, la Zambie, le Malawi, le Honduras, la Corée du Nord, l'Angola, le Burundi, le Zimbabwe et Madagascar.

Depuis dix ans et le début de ces rapports, le continent africain est "chaque année largement oubliée par les médias", note Care.

"Il est profondément préoccupant que 80% des crises sous-médiatisées (en 2025) soient en Afrique et même 60% dans le sud de l'Afrique", souligne Charlene Pellsah Ambali, directrice adjointe de Care Zimbabwe.

"Pour nous, en Afrique, y compris au Zimbabwe, nos crises ont tendance à être longues, à commencer lentement, à être complexes" et "elles ne font pas toujours les gros titres", a-t-elle déploré lors d'un point presse mardi en visioconférence.