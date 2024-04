L'once d'or retombe sous les 2400 dollars en fin de journée

(AOF) - Si l'once d'or est toujours bien orientée, elle est retombée par rapport à son plus haut de ce matin à un peu plus de 2416 dollars. Vers 17h30, elle gagne 0,61% à 2393,44 dollars. Sa hausse a été alimentée par la réplique israélienne à l'attaque iranienne du week-end dernier. Il apparait toutefois que le Téhéran cherche à minimiser l’attaque de cette nuit. Le scénario d’un embrassement régional semble désormais moins probable. Les yeux des investisseurs resteront cependant rivés sur la région au cours des prochaines semaines.

