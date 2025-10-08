L'once d'or franchit le cap historique des 4000 dollars

(AOF) - À Londres, la référence mondiale, l'once d'or a dépassé le cap des 4000 dollars pour la première fois de son histoire. À 4032,35 dollars, elle progresse de plus de 53% depuis le début de l'année, ce qui en fait l'actif le plus performant, souligne UBS. Jim Reid, responsable des études économiques chez Deutsche Bank, signale que le franchissement des 4000 dollars est intervenu dans un contexte de baisse des rendements des bons du Trésor américain et de shutdown aux États-Unis.

Il ajoute que ce métal précieux est bien parti pour enregistrer sa plus forte hausse annuelle depuis 1979, année où le choc pétrolier avait entraîné une forte poussée de l'inflation.

Pour le stratège de Société Générale, Albert Edwards, " la probabilité que le prix de l'or réagisse à une nouvelle dévalorisation de la monnaie est attestée par le fait que l'ensemble du secteur des métaux précieux est en train de ' devenir complètement fou ', et pas seulement l'or. "

Ce regain de popularité de la "relique barbare" - comme le surnommait Keynes - s'explique notamment par les inquiétudes grandissantes quant au caractère soutenable de la dette de nombreux pays développés, dont les États-Unis, la France et le Japon. Or, depuis ce week-end, la crise politique s'est exacerbée dans l'Hexagone et le Japon devrait avoir bientôt à sa tête Sanae Takaichi, qui devrait mener des politiques budgétaires et monétaires plus souples afin de soutenir la croissance économique du Japon.

" Des électorats de plus en plus hostiles ne toléreront certainement pas les mesures douloureuses nécessaires pour éviter que la dette publique ne devienne incontrôlable ", prévient Albert Edwards. Pour répondre à la problématique de la dette, la tentation de l'utilisation de la planche à billets est donc grande.

Dans ce contexte, le stratège de Société Générale juge " probable que la flambée des métaux précieux reflète la prise de conscience que nous nous dirigeons vers un retour à l'assouplissement quantitatif et à la politique de contrôle de la courbe des taux. "