L'once d'or dépasse pour la première fois les 3000 dollars

(AOF) - Le métal précieux est brièvement passé au-dessus de 3000 dollars pour inscrire un nouveau record à près de 3005 dollars. L'once d'or gagne 14% depuis le début de l'année après avoir déjà progressé de 27% en 2024. Le métal jaune est le grand gagnant de la forte augmentation de l'incertitude au niveau économique et géopolitique provoquée par les multiples annonces de Donald Trump depuis son arrivée.

Coface expliquait récemment que la multiplication des chocs mondiaux, crises sanitaires et climatiques et tensions géopolitiques a conduit les gouvernements et les investisseurs privés à augmenter leurs réserves d'or depuis 2019. " La dédollarisation constitue un facteur de soutien à long terme ", explique pour sa part Barclays