L'once d'or bat un nouveau record

(AOF) - Le prix de l'once d'or a enregistré un nouveau record ce vendredi en atteignant 2400,67 dollars à Londres sur fond de tensions au Moyen-Orient et en Ukraine. En période d'incertitude, le métal jaune est considéré comme une valeur refuge pour les investisseurs. Il bénéficie aussi aujourd’hui de la baisse des taux longs. Dans le sillage de l'or, le prix de l'argent s'affiche également en hausse, atteignant plus de 29,2 dollars l'once. Il s'agit de son niveau le plus élevé depuis février 2021.