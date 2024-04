L'once d'or à l'assaut des 2300 dollars

(AOF) - En dépit de hausse des taux longs, l'once d'or a progressé ces derniers jours pour se rapprocher des 2300 dollars. Après avoir inscrit hier un nouveau record à 2288 dollars, l'once recule de 0,07% à 2 278,98 dollars. L'or bénéficie de plusieurs tendances favorables : la perspective d’une baisse des taux de la Fed, les achats d’or par les banques centrales et les investisseurs chinois, mais aussi les risques géopolitiques. En début de semaine, l'once a été soutenue par les craintes de l'extension régionale de la guerre entre Israël et le Hamas.

Or

