Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'OMS réclame plus de $30 mds pour lutter contre le coronavirus Reuters • 26/06/2020 à 15:33









GENEVE, 26 juin (Reuters) - L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé vendredi que 31,3 milliards de dollars (27,8 milliards d'euros) seraient nécessaires au cours des 12 prochains mois pour mener des tests, développer des traitements et des vaccins contre le coronavirus. L'OMS, qui a lancé une initiative internationale contre la pandémie, souhaite dans le cadre de ce programme conduire 500 millions de tests et proposer 245 millions de traitements dans les pays en développement et à revenus intermédiaires d'ici 2021, précise l'organisation dans un communiqué. L'équipe de l'OMS veut également distribuer deux milliards de vaccins d'ici fin 2021, dont la moitié dans les pays à faible et moyen revenus. (Kate Kelland et Stephanie Nebehay; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.