L'OMS indique que le nombre de cas suspects d'Ebola est tombé à 116 après que des centaines d'entre eux ont été écartés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le nombre de cas suspects diminue après l'exclusion de nombreux cas, selon l'OMS

* La RDC confirme 321 cas et 48 décès

* L'Ouganda signale 9 cas et 1 décès

(Reformulation des paragraphes 1 et 2 pour mettre l'accent sur la baisse du nombre de cas confirmés, ajout de détails dans les paragraphes 3 à 7) par Olivia Le Poidevin et Jennifer Rigby

L'Organisation mondiale de la santé a déclaré qu'il y avait eu 321 cas confirmés d'Ebola lors de l'épidémie en République démocratique du Congo et 116 cas suspects, ce qui marque une forte baisse du nombre de cas suspects, des centaines d'entre eux ayant été écartés après enquête.

L'agence a déclaré mardi qu'il y avait eu 48 décès et que six personnes s'étaient rétablies au Congo. Les autorités congolaises ont communiqué pour la première fois ces nouveaux chiffres lundi.

En Ouganda, on a recensé neuf cas confirmés et un décès lié à la maladie, a déclaré le porte-parole de l'OMS, Christian Lindmeier, aux journalistes à Genève.

L'OMS a déclaré vendredi qu'il y avait 906 cas suspects du virus Ebola de Bundibugyo en République démocratique du Congo, dont 223 décès suspects faisant l'objet d'une enquête. Plus tard, Jean Kaseya, directeur général des Centres africains pour le contrôle et la prévention des maladies, a déclaré dans une tribune publiée dimanche dans le Financial Times que plus de 1 100 cas suspects faisaient l'objet d'une enquête.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi les derniers chiffres indiquaient un nombre nettement inférieur de cas suspects, M. Lindmeier a répondu que les données suggéraient que des centaines de cas avaient été écartés.

“Ils ont été écartés et souffrent soit d’autres maladies, soit d’une simple fièvre sans autre symptôme”, a déclaré M. Lindmeier, ajoutant que les chiffres fluctueront au fil du temps à mesure que les personnes se feront tester.

Un cas suspect désigne toute personne repérée par la surveillance ou qui présente des symptômes dans un centre de santé, a-t-il ajouté. Les cas confirmés ne comprennent que les personnes dont le test de dépistage du virus Ebola Bundibugyo s'est révélé positif.

Le dépistage a constitué un défi lors de cette épidémie, car au départ, les tests les plus courants utilisés pour Ebola ne détectaient pas la souche Bundibugyo, pour laquelle il n’existe pas de vaccin approuvé, et les capacités étaient limitées.

Le site web des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) des États-Unis a également répertorié 116 cas suspects, et a ajouté: “Le 29 mai, le ministère de la Santé de la RDC a mis à jour son décompte total de cas suspects afin d’en retirer les cas suspects qui ont été écartés après enquête et les décès suspects pour lesquels les résultats de l’enquête en cours sont en attente.”

Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies a annoncé le 15 mai l'apparition de la souche Bundibugyo du virus Ebola, la 17e épidémie d'Ebola au Congo, et l'Organisation mondiale de la santé l'a rapidement déclarée urgence de santé publique de portée internationale.