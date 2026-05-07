L'oléoduc reliant le bassin du Permien à la côte américaine du golfe du Mexique est de nouveau opérationnel après une marée noire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Georgina McCartney et Arathy Somasekhar

Un pipeline acheminant du pétrole brut entre le bassin permien, dans l'ouest du Texas, et Houston était de nouveau pleinement opérationnel jeudi après une brève interruption due à une fuite, a déclaré l'opérateur ONEOK

OKE.N .

Les traders avaient reçu mercredi un avis d'expédition d'ONEOK, consulté par Reuters, indiquant qu'un incident affectant l'oléoduc BridgeTex pourrait entraîner des retards ou des interruptions temporaires des réceptions et livraisons prévues.

Cette interruption survient alors que les flux en provenance du Permien, le principal bassin de schiste, vers les oléoducs de la côte du Golfe ont augmenté en raison d'une demande d'exportation record liée à la guerre en Iran.

“La conduite a été sécurisée et est de nouveau en service. Le produit est actuellement confiné et les opérations de récupération sont en cours”, a déclaré un porte-parole d'ONEOK.

ONEOK détient environ 60 % du pipeline de pétrole brut Bridgetex, long d’environ 400 miles et d’une capacité de transport pouvant atteindre 440 000 barils par jour. Plains All American détient les 40 % restants.