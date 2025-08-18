 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'oléoduc caspien suspend un point d'amarrage pour maintenance pendant trois semaines
information fournie par Reuters 18/08/2025 à 16:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Le Consortium pétrolier caspien (CPC) a interrompu les opérations à l'un des trois points d'amarrage, SMP-3, le 15 août, pour des travaux de maintenance qui dureront jusqu'à trois semaines, a-t-il déclaré lundi.

Les chargements ont été effectués par SMP-1 et SMP-2, a-t-il ajouté.

CPC utilise habituellement deux points d'amarrage au terminal de la mer Noire et en garde un en réserve.

Trois sources commerciales ont déclaré à Reuters la semaine dernière que les exportations de pétrole brut Blend du CPC de la mer Noire atteindront tout juste 1,6 million de barils par jour (bpj) en septembre.

Cela représentera une baisse par rapport aux 1,66 million de barils par jour (bpj) prévus pour le mois d'août.

L'oléoduc CPC relie les champs pétrolifères du Kazakhstan aux marchés d'exportation via le port russe de la mer Noire de Yuzhnaya Ozereyevka, près de Novorossiisk, où transitent plus de 80 % de tout le pétrole exporté du Kazakhstan.

