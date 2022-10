L'OICV se penche sur la relation entre fournisseurs d'indices et gérants

(NEWSManagers.com) - L'organisation internationale des commissions de valeurs (OICV), qui réunit les régulateurs de marchés financiers, a lancé, jeudi 13 octobre, un sondage portant sur les interactions entre fournisseurs d'indices et gestionnaires d'actifs. L'organisation a identifié plusieurs points qu'elle souhaite investiguer. Cela inclut le rôle des gestionnaires d'actifs par rapport aux indices et aux fournisseurs d'indices ainsi que le rôle et les processus des fournisseurs d'indices dans la fourniture d'indices; l'impact potentiel des erreurs administratives sur les fonds d'investissement et les conflits d'intérêts potentiels qui peuvent exister chez le fournisseur d'indices par rapport au fonds.

L'OICV précise que l'enquête cherche également à obtenir des informations des répondants (fournisseurs d'indices et gérants) sur leur gouvernance et leurs processus lors d'événements ou de chocs exceptionnels sur le marché dont le choc du marché Covid-19 (2020) et le choc du marché russe (2022).