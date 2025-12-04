L'offre publique sur Vogo réouvre ce jeudi
information fournie par Zonebourse 04/12/2025 à 10:15
Par conséquent, à la clôture de l'offre, l'initiateur détient directement 5 295 521 actions, et de concert avec Jalénia, 5 299 021 actions, soit 86,43% du capital et au moins 79,85% des droits de vote de Vogo (hors auto-détention).
La condition minimale requise de détention à l'issue de l'offre étant satisfaite, l'offre a une suite positive. Le règlement-livraison interviendra selon le calendrier communiqué par Euronext Paris.
L'offre publique mixte sera rouverte du 4 au 17 décembre inclus, selon les mêmes termes financiers que ceux de l'offre initiale, soit le ratio de 3 actions Abeo et 16,40 euros en numéraire contre 16 actions Vogo apportées.
Valeurs associées
|2,5700 EUR
|Euronext Paris
|+7,98%
A lire aussi
-
Elle est sucrée, finement acidulée et vendue "le cul vert" avec ses feuilles: la clémentine corse, qui fête ses 100 ans, est un Petit Poucet face au géant espagnol mais a su trouver sa niche haut de gamme sur le marché français. Issue d'une hybridation mandarine-orange ... Lire la suite
-
Impôt sur le revenu, taxation mesurée sur les entreprises et les ménages les plus riches, baisses des dépenses... Voici les principales mesures du projet de budget de l'Etat pour 2026, examiné jusqu'au 15 décembre au Sénat. Après le rejet très large de ce projet ... Lire la suite
-
Le taux du Livret A pourrait encore baisser début 2026, en raison notamment du ralentissement de l'inflation, mais il reste à voir ce que décidera le gouvernement à l'approche des municipales. Les livrets réglementés, dont le Livret A est le plus connu, voient ... Lire la suite
-
"Il y a de plus en plus de groupes qui se structurent et on passe d'une professionnalisation à une industrialisation des cyberattaquants", souligne un rapport. Le nombre de tentatives de cyberextorsion et le nombre d'auteurs a de nouveau progressé en 2025, les ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
1 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer