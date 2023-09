L’offre Multicast ABR de Broadpeak choisie par Orange en Espagne

Broadpeak (Code ISIN : FR001400AJZ7 – Code Mnémonique : ALBPK), acteur de référence des solutions logicielles dédiées au streaming vidéo, annonce aujourd’hui avoir déployé en Espagne conjointement avec Orange et DAZN une solution Multicast ABR permettant, lors d'événements en direct suivis simultanément par un grand nombre de spectateurs, une diffusion de haute qualité dans un environnement « multi-écrans ».

Un défi technologique : maîtrise des réseaux et optimisation de l’expérience dans un environnement « multi devices »

La diffusion en streaming de contenus à forte audience sans sacrifice de la qualité d’expérience a toujours été un défi pour la gestion du trafic dans les réseaux des opérateurs de télécommunications. La technologie Multicast ABR de Broadpeak permet de streamer des contenus live avec une très faible latence, tout en offrant à l’opérateur d'importants gains de bande passante.

La meilleure expérience de visionnage pour les fans de sport

"La technologie Multicast ABR nous permet de réduire nos investissements en CDN tout en garantissant une excellente qualité de service lors d'événements cruciaux. Nous sommes convaincus que le déploiement de cette technologie dans nos box nous permettra d'étendre ses avantages à un plus grand nombre de clients et de services à l'avenir", a déclaré Carlos Ruf, directeur de la technologie et du développement chez Orange TV (L’intégralité du communiqué d’Orange).