L'offre groupée de services de streaming Apple TV et Peacock sera lancée la semaine prochaine à 14,99 $ par mois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Apple AAPL.O et NBCUniversal

CMCSA.O , propriété de Comcast, lanceront la semaine prochaine un bouquet de services de streaming Apple TV et Peacock Premium , ont annoncé les deux sociétés jeudi, combinant des programmes originaux primés tels que "Ted Lasso" et "Les Traîtres" pour 14,99 dollars par mois.

L'offre groupée, qui sera lancée lundi, permet aux clients américains de réaliser plus de 30 % d'économies et de combiner Apple TV et Peacock Premium Plus pour 19,99 dollars par mois.

Les sociétés de médias valorisent davantage leur contenu en streaming en s'associant à des plateformes concurrentes, ce qui permet aux clients de bénéficier de prix réduits et d'une plus grande bibliothèque d'émissions et de films.

"Grâce à cette initiative inédite avec Apple, nous redéfinissons ce que devrait être le parcours du client pour une offre de streaming, avec un échantillonnage riche et un processus d'inscription fluide, et nous élargissons la portée de Peacock à un public encore plus large", a déclaré Matt Strauss, président de NBCUniversal Media Group.

Dans le cadre de cet accord, les utilisateurs de l'application Apple TV et les abonnés de Peacock pourront visionner dans leurs applications respectives une sélection de programmes du service partenaire, y compris des événements en direct et des sports de premier plan, des franchises populaires et des films à grand succès.

Au lancement, les abonnés de Peacock auront accès à trois épisodes de "Stick", "Slow Horses", "Silo", "The Buccaneers", "Foundation", "Palm Royale" et "Prehistoric Planet" depuis l'Apple TV, et ce gratuitement.

Les utilisateurs de l'application Apple TV pourront regarder jusqu'à trois épisodes de "Law & Order", "Bel-Air", "Twisted Metal", "Love Island Games", Happy's Place, "The Hunting Party" et "Real Housewives of Miami" de Peacock.