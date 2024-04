L'offre de Tesla en matière de conduite autonome pour la Chine est confrontée à des rivaux qui font la course en tête

Si Tesla réussit à introduire son système "Full Self-Driving" en Chine, le plus grand marché automobile du monde, le pionnier américain de la voiture électrique s'engagera sur la voie rapide de la course mondiale aux véhicules autonomes. Lors d'un voyage éclair à Pékin à partir de dimanche, M. Musk est venu discuter du déploiement potentiel de son système d'aide à la conduite FSD et de la possibilité d'obtenir des autorisations gouvernementales pour les transferts à l'étranger de données provenant des véhicules Tesla TSLA.O en Chine, selon une source ayant connaissance du voyage. Ces données, utilisées pour former les systèmes de conduite autonome, stimuleraient les efforts à long terme de Tesla pour produire des véhicules entièrement autonomes. Comme elle l'a fait pour les voitures électriques, Tesla pourrait s'avérer un concurrent féroce sur le segment des véhicules autonomes en Chine, selon les analystes et les cadres de l'industrie, citant son avance dans le développement de systèmes d'aide à la conduite dotés de certaines fonctions autonomes. Mais Tesla doit faire face à des rivaux puissants tels que BYD 002594.SZ , le plus grand fabricant chinois de véhicules électriques, et Huawei HWT.UL , un fabricant de smartphones qui se profile comme un champion national de la technologie, qui ont déployé des systèmes conçus pour naviguer dans les paysages urbains densément peuplés de la Chine. Ces deux géants font partie d'au moins 10 constructeurs et équipementiers automobiles qui ont dévoilé ces deux dernières années des systèmes d'aide à la conduite capables de naviguer dans les rues de la ville et de tourner aux intersections. Parmi les autres, citons les fabricants de véhicules électriques Xpeng 9868.HK et Li Auto 2015.HK , ainsi que Xiaomi 1810.HK , le fabricant de smartphones qui a récemment présenté sa première voiture, dont le succès a été immédiat. Selon Maxwell Zhou, cofondateur de DeepRoute.ai, une start-up chinoise qui vend des logiciels pour les systèmes avancés d'aide à la conduite, tout nouveau modèle dont le prix dépasse 30 000 dollars en Chine doit désormais être doté de fonctions avancées d'aide à la conduite pour être compétitif. "Vous devez disposer d'une solution de conduite de haut niveau pour prouver que vous avez une voiture intelligente et non une voiture stupide", a déclaré M. Zhou à Reuters. Xpeng a déclaré qu'elle prévoyait de lancer une nouvelle marque grand public, Mona, avec des fonctions de conduite autonome sur une voiture dont le prix est inférieur à 21 000 dollars. C'est plus de 10 000 dollars de moins que le prix en Chine de la Model 3 de Tesla. De nombreux experts du secteur estiment qu'il faudra des années avant que les voitures entièrement autonomes ne deviennent monnaie courante, mais les prévisions varient considérablement. Les fonctions d'assistance à la conduite actuellement proposées en Chine sont des systèmes de "niveau 2", ce qui signifie qu'elles nécessitent un conducteur prêt à prendre le relais. Le FSD de Tesla et ses options moins avancées d'Autopilot sont également des systèmes de niveau 2 qui nécessitent des conducteurs attentifs. Des flottes de véhicules plus entièrement automatisés exploitées par Baidu 9888.HK , le plus grand exploitant chinois de moteurs de recherche, et Pony.ai, une startup spécialisée dans la conduite autonome, circulent dans des zones d'essai limitées. l'EFFET "POISSON-CHAT La volonté de Tesla de déployer la FSD en Chine "pousserait les autres startups de véhicules électriques à accélérer leur recherche et leur développement", a déclaré Yale Zhang, directeur général de la société de conseil Automotive Foresight, basée à Shanghai. La Chine a constaté la même dynamique dans le développement des véhicules électriques lorsque son gouvernement a autorisé Tesla à ouvrir une usine à Shanghai en 2018. À l'époque, les autorités espéraient ce qu'elles appelaient un "effet poisson-chat", c'est-à-dire que l'introduction d'un gros poisson-chat, Tesla, dans le bassin ferait nager plus vite les autres poissons, les fabricants chinois de véhicules électriques. L'industrie chinoise a réagi. BYD, le leader national des VE, a depuis lancé une série de modèles à tous les niveaux de prix - à partir de moins de 10 000 dollars - alors que ses ventes de VE en Chine ont explosé, passant d'un peu plus de 105 000 en 2018 à plus de 1,5 million l'année dernière. Zhang a déclaré que le développement des véhicules autonomes de Tesla en Chine pourrait avoir le même impact: "Ce serait l'effet 'poisson-chat' pour la deuxième moitié du jeu" iNNOVANT ET PERTURBATEUR Lors du salon de l'automobile de Pékin qui s'est ouvert la semaine dernière, les constructeurs et les fournisseurs chinois ont vanté les mérites des systèmes d'aide à la conduite de "niveau 2+", dotés de capteurs et d'écrans plus perfectionnés. Bien qu'ils ne soient pas autorisés par les autorités de régulation à conduire sans les mains, certains sont conçus pour l'être grâce à de futures mises à jour logicielles. Alors que Tesla s'appuie uniquement sur des caméras pour détecter les dangers autour des voitures autonomes, d'autres constructeurs automobiles déploient des systèmes qui incluent le lidar, qui utilise des impulsions lumineuses pour détecter des objets. Huawei a présenté des composants de récepteurs télématiques qui fonctionnent à la fois avec le système GPS américain et le système satellitaire chinois concurrent BeiDou, ainsi que des capteurs lidar et optiques, pour des systèmes de conduite avancés. Le géant chinois de la technologie vise à concurrencer d'autres grands fournisseurs de tels systèmes, notamment Bosch et Continental CONG.DE . Bosch se félicite de cette concurrence, a déclaré Markus Heyn, membre du conseil d'administration de Bosch qui dirige l'unité de mobilité de l'équipementier automobile allemand. "C'est bon pour le marché", a-t-il déclaré. "Nous aimons faire des choses innovantes et perturbatrices Tesla pourrait être l'un des concurrents les plus coriaces, notamment en raison de sa capacité à collecter des données à partir de ses véhicules - la plus grande flotte de VE au monde actuellement sur les routes. Toutefois, en vertu des règles de sécurité des données de Pékin, Tesla ne peut pas transférer les données de ses véhicules en Chine vers l'étranger sans autorisation. Musk a fait pression pour que ces données puissent être mises à disposition pour l'entraînement de sa technologie de conduite autonome en dehors de la Chine, ont déclaré des personnes familières avec les discussions de Musk avec les autorités chinoises. On ne sait pas exactement quels progrès, le cas échéant, M. Musk a réalisés en matière de transfert de données avec les responsables chinois qu'il a rencontrés à Pékin, notamment le premier ministre Li Qiang. Musk a quitté la Chine avec des signaux indiquant que Tesla TSLA.O est plus proche de livrer la FSD en Chine, ce qui ouvrirait une source de nouveaux revenus à un moment où ses ventes et ses prix de VE sont soumis à une pression intense de la part de ses rivaux chinois. Parmi les succès remportés par Tesla lors de ce voyage, citons l'approbation par le groupe chinois de l'industrie automobile de la conformité des modèles les plus vendus de Tesla avec les réglementations chinoises en matière de confidentialité des données et l'annonce d'un accord avec Baidu permettant à Tesla d'utiliser sa licence de cartographie pour collecter des données. Le directeur général de Xpeng Motors, He Xiaopeng, a déclaré sur LinkedIn que la décision de Tesla de lancer la DSF en Chine pourrait intensifier ce qu'il prédit être une bataille d'une décennie pour la domination des "VE intelligents". La Chine ne sera pas le seul champ de bataille. Selon M. He, il est essentiel que l'industrie chinoise des technologies de conduite autonome commence à "s'imposer sur les marchés internationaux en dehors de son propre territoire"