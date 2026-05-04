L'offre de rachat de GameStop sur eBay, d'un montant de 56 milliards de dollars, suscite des doutes chez les investisseurs alors que le cours de l'action reste en deçà de l'offre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la réponse d'eBay au paragraphe 7, des commentaires des analystes aux paragraphes 9 et 11, ainsi que d'un graphique; mise à jour de l'évolution du cours de l'action au paragraphe 6) par Aditya Soni

L'offre publique d'achatsans précédent de 56 milliardsde dollars lancée lundi par Ryan Cohen, directeur général de GameStop GME.O , sur la société bien plus importante eBay EBAY.O a suscité le scepticisme des investisseurs et des analystes, l'action du distributeur en ligne s'échangeant bien en dessous du prix de l'offre.

Le distributeur de jeux vidéo, dont la valeur s'élève à près de 12 milliards de dollars et qui est très prisé des traders de « meme stocks », tente de racheter une société dont la valeur de marché est près de quatre fois supérieure à la sienne,avec un financement mi-en-espèces, mi-en-actions,alors qu'il ne dispose que d'environ 9 milliards de dollars en liquidités et qu'il est endetté à hauteur de 4,2 milliards de dollars.

GameStop a révélé ce week-end qu'il avait déjà acquis une participation de 5 % dans eBay et a mis en avant un financement par emprunt potentiel de 20 milliards de dollars auprès de TD Securities pour convaincre les actionnaires de l'opération.

M. Cohen a fait valoir qu'il pourrait reproduire sa stratégie de réduction des coûts mise en œuvre chez GameStop pour améliorer la rentabilité d'eBay, tout en exploitant les quelque 1 600 magasins américains de GameStop pour créer un réseau physique permettant à eBay de mieux rivaliser avec Amazon

AMZN.O .

Pourtant, l'action eBay n'a progressé que de 7,5% à 112 dollars en pré-ouverture, bien en deçà de l'offre de 125 dollars par action – signe que les investisseurs doutaient de la conclusion de l'opération. GameStop a chuté de 6%.

eBay a déclaré qu'il examinait l'offre, notamment la capacité de GameStop à présenter une "proposition contraignante et exécutoire".

"Nous avons la capacité d'émettre des actions afin de conclure l'accord", a déclaré M. Cohen à CNBC lors d'une interview.

Les analystes de Morgan Stanley ont indiqué que le marchéavait besoin de plus de détails sur le financement et qu'une alternative entièrement en actions pourrait être difficile à vendre aux investisseurs, étant donné que les deux sociétés ont des modèles économiques "fondamentalement différents" et que leur fusion n'entraînerait que peu de gains en termes de revenus ou de réduction des coûts.

eBay et GameStop vendent tous deux des objets de collection tels que des cartes à collectionner, mais leurs activités principales sont différentes. Alors qu'eBay perçoit des commissions en mettant en relation acheteurs et vendeurs en ligne sans détenir de stocks, GameStop est un distributeur traditionnel qui achète des marchandises en gros et les revend via des magasins physiques.

"L'autre option principale (pour financer l'opération) serait un rachat par endettement. En supposant une prime d'au moins 20%, cela en ferait le plus grand rachat par endettement de l'histoire, dépassant la transaction récemment annoncée de 55 milliards de dollars concernant Electronic Arts EA.O ", ont déclaré les analystes de Morgan Stanley.

Seules quelques opérations dans lesquelles une petite entreprise a racheté une entreprise beaucoup plus grande ont abouti. Paramount Skydance PSKY.O a accepté plus tôt cette année de racheter son concurrent plus important, Warner Bros Discovery WBD.O , mais l'opération a été financée par Larry Ellison, l'une des personnes les plus riches du monde avec une fortune nettesupérieure à 200 milliards de dollars.

UNE OFFRE POURRAIT PLACER EBAY AU CENTRE DE L'ACTUALITÉ DES FUSIONS-ACQUISITIONS

Autrefois concurrent d'Amazon, eBay s'est repositionné ces dernières années comme une destination pour les antiquités, les baskets rares et la mode haut de gamme plutôt que pour le commerce électronique grand public.

Cela a contribué à stimuler la croissance des ventes et à faire grimper le cours de son action, qui a progressé de près de 20% depuis le début de l'année, suite à la publication d'un solide rapport sur les résultats la semaine dernière.

Selon les analystes, même si l'offre sur GameStop échouait, elle pourrait susciter l'intérêt d'autres acquéreurs potentiels.

Autrefois comparé à Warren Buffett par Michael Burry, l'investisseur de "The Big Short", Cohen a été une figure centrale de la frénésie des "meme stocks" en 2021.

L'acquisition d'eBay pourrait l'aider à progresser vers les objectifs clés de son plan de rémunération d'environ 35 milliards de dollars dévoilé par GameStop en janvier, notamment l'augmentationde sa valeur boursière à 100 milliards de dollars.

"La tentative de Ryan de racheter eBay ne peut pas avoir pour véritable intention honnête et sincère de concurrencer Amazon. Il est plutôt évident que l'intention doit être de dominer le marché des objets de collection et des biens d'occasion de toutes époques", a déclaré Burry, un investisseur de GameStop, dans un article publié sur Substack.

"Si GameStop souhaite y parvenir en supportant des milliards de dollars de frais d'intérêt et en se soumettant à toutes sortes de clauses restrictives, cela ne constituera pas une véritable innovation",a-t-ildéclaré, précisant qu'il pourrait vendre tout ou partie de ses actions d'ici la fin de la semaine.