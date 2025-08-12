L'offre de Peabody sur les mines d'Anglo American, d'un montant de 3,8 milliards de dollars, se profile à l'horizon de la semaine prochaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Peabody Energy BTU.N devrait révéler le 19 août s'il maintient son offre de 3,78 milliards de dollars pour les mines de charbon à coke australiennes d'Anglo American AAL.L , alors que le temps presse pour renégocier à la baisse le prix de l'opération.

L'année dernière, le groupe minier américain a accepté d'acheter les mines du bassin de Bowen, dans le Queensland, la région la plus riche en charbon à coke du monde, dans le cadre de sa volonté de devenir un producteur de charbon à coke.

Mais en mars, la mine de Moranbah North a été fermée en raison de niveaux élevés de gaz, ce qui a conduit Peabody à déclencher une clause permettant à une partie de rompre ou de renégocier un accord si un événement négatif important se produit entre la signature et la finalisation. Dans ce cas, il a accordé un délai de consultation de 90 jours qui a expiré le 3 août.

Étant donné qu'il n'est pas parvenu à un accord révisé avec le vendeur, Peabody a l'intention de fournir une mise à jour le 19 août, a-t-il déclaré lors de la publication de ses résultats.

"Nous pensons qu'un accord de dernière minute est devenu moins probable, et notre hypothèse de base est maintenant que l'affaire ira en arbitrage", a déclaré Jefferies dans une note lundi. Le courtier estime à 316 millions de dollars l'impact sur la valeur si la mine de Moranbah North est en mesure de retrouver sa pleine capacité dans les trois mois suivant le 1er septembre.

Anglo affirme que l'événement n'est pas considéré comme important puisque les dommages et les temps d'arrêt seront probablement limités et que le directeur général Duncan Wanblad a déclaré que les prochaines étapes étaient du ressort de Peabody .

L'impasse s'explique en partie par le fait que l'on ne sait pas exactement quand la mine pourra redémarrer pendant que l'autorité de régulation de l'État évalue sa sécurité. Contactée par Reuters, l'autorité de régulation n'a pas fourni de calendrier, mais a déclaré que la mine faisait l'objet d'une "approche par étapes" en vue de sa réouverture, la priorité étant donnée à la sécurité des travailleurs.

Pour Anglo, tout arbitrage repousserait sa restructuration et pourrait susciter des inquiétudes quant à la gestion de la mine et au choix de l'acheteur.

On s'attend à ce que les soumissionnaires précédents manifestent un vif intérêt et Anglo est prêt à relancer le processus, a déclaré à Reuters une source au fait du dossier. Anglo n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Pour Peabody, la fin de l'opération permettrait d'alléger la pression exercée par les remboursements imminents d'un prêt-relais de 2 milliards de dollars exigible à partir de la fin novembre. Peabody a enregistré une perte au deuxième trimestre, les prix du charbon ayant chuté d'un tiers par rapport à l'année précédente. Peabody et Anglo n'ont pas fait de commentaires en dehors des heures de bureau.