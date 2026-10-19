L'offre de Brookfield de 2,53 milliards de dollars sur Reliance Worldwide franchit l'étape du « go shop »

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Reliance Worldwide RWC.AX a déclaré lundi qu'aucun autre soumissionnaire ne s'était manifesté au cours de la procédure de « go shop » menée dans le cadre du projet d'acquisition de la société australienne par Brookfield

BN.TO , ce qui a conduit le conseil d'administration à réaffirmer sa recommandation unanime aux actionnaires de soutenir l'opération.

Voici quelques détails supplémentaires:

* La société de matériel de plomberie avait conclu en septembre un accord de mise en œuvre en vertu duquel Brookfield Capital Partners et ses filiales acquerraient l’intégralité des actions de Reliance Worldwide au prix de 3,38 dollars américains par action en numéraire, valorisant ainsi la société à 2,53 milliards de dollars.

* Cette offre correspondait à une valeur d’environ 4,87 dollars australiens par action, sur la base du taux de change en vigueur le 16 octobre.

* Les investisseurs pourront choisir d'être payés en dollars américains ou en dollars australiens si l'opération se concrétise et est approuvée par les actionnaires, a indiqué Reliance le mois dernier.

* Les sociétés s’étaient mises d’accord sur une clause de « go shop », inhabituelle dans les transactions australiennes, qui permettait à Reliance Worldwide de solliciter des offres concurrentes, de partager les documents de due diligence et de négocier les conditions.

* « Bien que des discussions approfondies aient eu lieu avec des acheteurs potentiels au cours du processus de “go-shop”, aucune proposition n’a été reçue », a déclaré Reliance dans son communiqué.

* À l’issue de cette période, les restrictions habituelles de “no-shop”, “no-talk” et “no-due-diligence” prévues par l’acte de mise en œuvre du plan sont entrées en vigueur.

* Le conseil d’administration a de nouveau recommandé aux actionnaires de voter en faveur du plan, en l’absence d’une proposition plus avantageuse.