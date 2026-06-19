L'offre d'UniCredit sur Commerzbank a atteint son objectif avec 12,51% des actions

( AFP / MARCO BERTORELLO )

UniCredit a atteint son objectif en attirant 12,51% des actions de Commerzbank dans le cadre de son offre d'échange hostile qui s'est clôturée mardi 16 juin, a annoncé vendredi la banque italienne dans un communiqué.

Cela s'ajoute à une participation de 26,7% acquise au moment de lancer début mai son offre de reprise sur sa rivale allemande.

UniCredit détient en outre 13,19% du capital de Commerzbank via des dérivés en espèces et 3,22% via des dérivés en actions.

D'éventuels actionnaires retardataires ont encore deux semaines supplémentaires, soit jusqu'au vendredi 3 juillet à minuit, pour adhérer à l'offre. UniCredit en annoncera le résultat final le 8 juillet.

La deuxième banque italienne s'était déjà félicitée lundi d'avoir dépassé le seuil de 30% qu'elle s'était fixé pour cette offre, qui vise à prendre le contrôle de sa rivale allemande, valorisée 35 milliards d'euros, et asseoir son statut de géant européen.

L'offre d'UniCredit n'était pas avantageuse (car inférieure à la valorisation en Bourse de la cible) et reste largement rejetée du côté allemand.

La République fédérale, actionnaire à 12% de Commerzbank, a réitéré mardi ses critiques contre l'approche jugée "agressive " du groupe italien. L'offre ne présente "pas de prime suffisante" par rapport au cours actuel du titre Commerzbank, selon un communiqué de l'agence fédérale des Finances (Finanzagentur).

La présidente du directoire de Commerzbank, Bettina Orlopp, a contre-attaqué avec un plan stratégique visant à renforcer la rentabilité d'ici 2030 et à démontrer à ses actionnaires que la création de valeur serait supérieure en restant indépendant.

Au‑delà du désaccord sur la stratégie et le prix offert, Commerzbank accuse UniCredit de gonfler artificiellement l'impression de succès de son offre.

La banque de Francfort a demandé à l'autorité allemande des marchés financiers, la BaFin, d'examiner des "informations potentiellement trompeuses fournies par UniCredit" sur sa participation dans la banque allemande.

Saisi par le président du comité d'entreprise de Commerzbank, le parquet de Francfort a annoncé lundi avoir ouvert une "enquête préliminaire" concernant une "éventuelle manipulation de marché".

UniCredit a aussi fait appel à la BaFin et rejeté "fermement les allégations et insinuations concernant ses déclarations et le processus d'offre".

Si cette montée au capital est validée par la Banque centrale européenne, elle pourrait notamment permettre à UniCredit de fusionner à terme Commerzbank avec sa filiale allemande HypoVereinsbank, acquise en 2005.