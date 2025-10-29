L'offre d'avions à fuselage large est "extraordinairement aiguë", selon le directeur général d'AerCap

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur de la plus grande société de leasing d'avions au monde, AerCap AER.N , a déclaré que l'offre de gros porteurs est "extraordinairement aiguë", Boeing BA.N et Airbus AIR.PA n'étant pas susceptibles de dépasser leur précédent pic de production au cours de cette décennie.

"Les deux OEM (original equipment manufacturers) ont produit plus d'avions à fuselage large en 2008 qu'ils n'en ont produit l'année dernière et je ne m'attends pas à ce qu'ils dépassent le pic de 2016 au cours de cette décennie... Le marché des gros porteurs est extraordinairement aigu", a déclaré Aengus Kelly, directeur général d'AerCap, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes mercredi.