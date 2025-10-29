 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 194,71
-0,27%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'offre d'avions à fuselage large est "extraordinairement aiguë", selon le directeur général d'AerCap
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 14:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur de la plus grande société de leasing d'avions au monde, AerCap AER.N , a déclaré que l'offre de gros porteurs est "extraordinairement aiguë", Boeing BA.N et Airbus AIR.PA n'étant pas susceptibles de dépasser leur précédent pic de production au cours de cette décennie.

"Les deux OEM (original equipment manufacturers) ont produit plus d'avions à fuselage large en 2008 qu'ils n'en ont produit l'année dernière et je ne m'attends pas à ce qu'ils dépassent le pic de 2016 au cours de cette décennie... Le marché des gros porteurs est extraordinairement aigu", a déclaré Aengus Kelly, directeur général d'AerCap, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes mercredi.

Valeurs associées

AERCAP HOLD
127,275 USD NYSE +5,14%
AIRBUS
206,4000 EUR Euronext Paris -0,65%
BOEING CO
216,785 USD NYSE -2,96%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank