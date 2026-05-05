L'offre d'achat de GameStop sur eBay, d'un montant de 56 milliards de dollars, suscite à la fois l'engouement et les doutes sur les réseaux sociaux

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L'offre de rachat de GameStop

GME.N sur eBay EBAY.O , d'un montant de 56 milliards de dollars, a déclenché un vif débat sur les réseaux sociaux, les petits investisseurs accueillant cette éventuelle opération avec un mélange d'enthousiasme, de scepticisme et d'humour typique des "meme stocks".

* Les commentaires les plus populaires sur Reddit reflétaient d'un côté l'enthousiasme suscité par le géant du commerce électronique que cette fusion permettrait de créer, et de l'autre le scepticisme quant à la capacité de GameStop à financer une opération d'une telle envergure.

* Certains utilisateurs ont soutenu l'idée de combiner la base de clients fidèles de GameStop avec la portée en ligne d'eBay, arguant que l'opération pourrait donner naissance à un acteur redoutable du commerce numérique.

* Le distributeur de jeux vidéo, dont la valeur boursière s'élève à 10,7 milliards de dollars et qui cherche à racheter , une entreprise bien plus importante, a déclaré disposer d'un accès à un financement par emprunt potentiel de 20 milliards de dollars auprès de TD Securities.

* L'interview tendue de Ryan Cohen, directeur général de GameStop, sur CNBC lundi, au cours de laquelle il s'est montré irrité par les questions sur la structure de l'accord, a également fait l'objet de nombreux mèmes.

* Les utilisateurs ont été surpris par l'annonce du retrait de Michael Burry de sa position sur GameStop lundi, quelques mois seulement après qu'il eut comparé Ryan Cohen au légendaire investisseur Warren Buffett.

* Sur Stocktwits.com, eBay figurait parmi les actions les plus commentées, le tracker de la plateforme indiquant que le sentiment des messages au cours des dernières 24 heures était "extrêmement optimiste".

* Les forums d'investisseurs particuliers peuvent offrir un aperçu précoce de la manière dont les segments spéculatifs du marché digèrent les développements majeurs au sein des entreprises.