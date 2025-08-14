L'officier de justice chargé de superviser la vente aux enchères de Citgo demande l'ajournement de l'audience de vente

Un officier de justice du Delaware chargé de superviser la vente aux enchères des actions de la société mère du raffineur vénézuélien Citgo Petroleum a demandé l'ajournement de la dernière audience de la procédure de vente, initialement prévue la semaine prochaine pour désigner le vainqueur de la vente aux enchères, comme l'a montré un document déposé auprès du tribunal mercredi. Cette demande intervient après qu'au moins deux offres non sollicitées ont été récemment soumises par des groupes comprenant des filiales du fonds spéculatif Elliott Investment Management et de la société de matières premières Vitol, même après que l'officier de justice ait recommandé une offre différente par une unité du mineur Gold Reserve GRZ.V .

La vente aux enchères du septième raffineur américain, organisée par le tribunal pour payer les créanciers pour les défauts de paiement et les expropriations au Venezuela, a souffert de retards en raison de procédures judiciaires parallèles par les créanciers à la recherche des mêmes actifs, de complications procédurales et de désaccords.

L'ajournement demandé par l'officier de justice Robert Pincus est soutenu par certains soumissionnaires et créanciers de la vente aux enchères, tandis que Gold Reserves s'y oppose, selon le document déposé.

M. Pincus prévoit de soumettre cette semaine une proposition actualisée sur la manière de procéder à l'audience de vente, a-t-il déclaré au tribunal.