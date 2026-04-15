L'oeil affûté par l'IA de Cognex corporation, à découvrir en Bourse

COGNEX (Crédits: Adobe Stock)

Ce spécialiste de la vision industrielle sert une variété de secteurs confrontés à la nécessité d'introduire de nouvelle couches numériques dans leurs processus d'automatisation.

Les résultats 2025 de Cognex ont dépassé les attentes des analystes. Une performance qui a été reçue comme un signe du rebond de l'industrie américaine, dans la mesure où l'entreprise s'adresse à une variété de secteurs: logistique, emballage, automobile, semi-conducteurs, électronique...

Permettre aux machines de«voir»

Cognex est un spécialiste de la vision industrielle, une technologie essentielle dans l'automatisation, qui permet aux machines de «voir» en capturant et en interprétant des images. Ce qui plaît aux investisseurs (et explique la valorisation boursière très généreuse du titre), c'est le modèle d'une l'intelligence artificielle appliquée, que les utilisateurs sont prêts à payer cher pour le supplément de performance qu'elle leur permet d'obtenir.

L'entreprise va retrouver une croissance à deux chiffres de ses ventes à partir de 2027 et estime son marché accessible à 7milliards de dollars, 7 fois son chiffre d'affaires 2026 estimé. Le groupe en tire une rentabilité confortable avec une marge d'Ebitda qui pourrait être portée de 21,5% en 2025 à 23% cette année.

Le titre est très recherché, et donc cher, mais il tient les promesses d'une Intelligence artificielle appliquée à l'industrie très rentable et qui a de l'espace pour se développer sur un rythme à deux chiffres. Nous sommes acheteurs, avec un objectif de 64 dollars.