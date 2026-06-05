Boissons énergisantes: des produits toujours plus populaires mais pas recommandés pour la santé

Des marques et des influenceurs se lancent sur le marché des boissons énergisantes, attractives pour les jeunes, mais qui ne sont pas recommandées pour la santé, insistent les professionnels ( AFP / JOEL SAGET )

Ciao Energy, Maison Perrier Energize, Celsius et bien d'autres: des marques et des influenceurs se lancent sur le marché des boissons énergisantes, attractives pour les jeunes, mais qui ne sont pas recommandées pour la santé, insistent les professionnels.

"C'est vraiment une lame de fond. On est passé d'un marché de 180 millions d'euros en 2016 à 780 millions d'euros en 2025 et c'est encore en train d'accélérer" en France, expose à l'AFP Matteo Neri, directeur d'études chez Xerfi.

Initialement cantonnées à la consommation festive de certains jeunes, les boissons énergisantes se sont muées en une alternative au café et à l'alcool, "moins consommés par les nouvelles générations", précise-t-il.

Les canettes de Red Bull restent les plus plébiscitées (près de 60% du marché en valeur), selon le directeur d'études, devant Monster (30%) et Crazy Tiger (7%).

Mais de nouvelles marques affluent. Celsius, Maison Perrier Energize et, dernière en date, Ciao Energy, lancée début juin par les créateurs de contenus Lena Situations (Lena Mahfouf), Inoxtag (Inès Benazzouz) et Squeezie (Lucas Hauchard) - déjà porté par le succès de sa marque Ciao Kombucha.

Ciao Energy se présente comme une alternative "plus saine" aux boissons énergisantes traditionnelles. Un argument récurrent pour "recruter de nouveaux profils de consommateurs", analyse M. Neri, notamment des femmes et personnes surveillant leur poids.

Mais ces boissons peuvent entraîner des effets néfastes, rappellent des professionnels de santé.

-Symptômes cardiovasculaires-

L'appellation "boisson énergisante" n'a pas de définition au plan réglementaire, c'est un terme marketing, relève l'Agence nationale de sécurité alimentaire (Anses).

Ces boissons vantent des propriétés stimulantes, capables de "booster" le métabolisme pour obtenir de meilleures performances, intellectuelles ou physiques. Elles sont souvent composées de caféine, taurine, D-glucuronolactone, de sucre ou édulcorants, vitamines, extraits de plantes...

Si les effets de la caféine sur le maintien de la vigilance et de l'éveil sont établis, il ne faut pas oublier ses effets indésirables: "anxiété, troubles cardiaques, maux de tête, troubles du sommeil...", détaille à l'AFP la diététicienne Violette Babocsay.

Les effets de la caféine diffèrent selon les personnes, rendant difficilement quantifiables les doses maximales journalières, rappelle l'Anses, estimant cependant que 30% des adultes dépassent le seuil retenu comme déclencheur d'anxiété.

En France, plusieurs effets indésirables ont été signalés en lien avec la consommation de ces boissons: cardiovasculaires (douleurs thoraciques, hypertension artérielle, troubles du rythme allant jusqu'à l'arrêt cardiaque), psychocomportementaux ou neurologiques (anxiété, voire crises de panique, hallucinations, épilepsie).

Ils sont le plus souvent liés à une consommation excessive de caféine, éventuellement couplée à une prise d'alcool.

En moyenne, les canettes contiennent autant de caféine qu'un café classique -environ 80mg- mais l'excès et les modes de consommation, ainsi que d'autres ingrédients (sucre, édulcorants) peuvent accentuer les risques.

-"Enjeux sanitaires et éthiques"-

Pour se différencier, la marque des créateurs de contenus vante un faible taux de sucre et l'origine "naturelle" de plusieurs composants, comme la caféine.

"Ciao Energy, c'est effectivement 2,7 fois moins de sucre qu'un Red Bull classique, qui existe aussi en version sans sucre, préférable", selon Mme Babocsay.

Quant au caractère "naturel", le docteur en santé publique Thibault Fiolet y voit "du marketing", relevant que "le corps ne fait pas la différence" entre de la caféine naturelle ou synthétisée car "cela reste la même molécule".

La consommation occasionnelle est possible mais déconseillée pour les enfants et adolescents, ajoute M. Fiolet.

"On peut aussi s'interroger sur les enjeux sanitaires et éthiques de promouvoir des boissons énergisantes quand on a un public de mineurs", observe Violette Babocsay.

Contacté par l'AFP, Ciao Energy soutient n'avoir "jamais été présentée comme une boisson +healthy+" et s'adresser "aux consommateurs existants de boissons énergisantes en quête d'une formulation plus responsable", tout en le déconseillant aux enfants et femmes enceintes.

Plus largement, le syndicat des boissons sans alcool -auquel adhèrent Red Bull, Monster, Crazy Tiger ou Nestlé Waters- indique s'être doté d'une charte pour "assurer un étiquetage clair et une bonne information du consommateur".

Parmi les engagements, basés sur le volontariat : ne pas promouvoir directement la consommation de boissons énergisantes auprès des moins de 15 ans.

Au Royaume-Uni ou en Espagne, l'interdiction de vendre ces boissons aux mineurs de moins de 16 ans est en projet.