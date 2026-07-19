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« L'Odyssée » a rapporté 264,1 millions de dollars de recettes au box-office mondial, selon le studio
information fournie par Reuters 19/07/2026 à 18:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (ajoute les commentaires d'Universal et d'IMAX, ainsi que le classement au box-office dans les paragraphes 3-4 et 8-9) par Dawn Chmielewski

L'adaptation de « L'Odyssée » par le réalisateur Christopher Nolan a rapporté 264,1 millions de dollars de recettes mondiales lors de son premier week-end d'exploitation, dont 124,5 millions de dollars aux États-Unis et au Canada, a déclaré dimanche Universal Pictures CMCSA.O .

Ce film, inspiré du poème de la Grèce antique d’Homère, met en scène Matt Damon dans le rôle du héros grec Ulysse et retrace son périlleux voyage de retour après avoir combattu lors de la guerre de Troie. Il s’agit du premier film de Nolan depuis le blockbuster de 2023 « Oppenheimer », qui a remporté plusieurs Oscars, notamment ceux de la mise en scène et du meilleur film.

« L’engouement pour *L’Odyssée* est tout simplement palpable sur le marché national ce week-end », a déclaré Jim Orr, président de la distribution cinématographique nationale chez Universal.

Selon Rentrak, le film s’est hissé en tête du box-office américain ce week-end. Il a séduit un large public, la moitié des spectateurs ayant entre 18 et 34 ans, a précisé Jim Orr à Reuters.

La réalisation de « L'Odyssée » a coûté 250 millions de dollars. Le film a reçu la note « A » sur CinemaScore de la part des spectateurs ayant assisté aux projections de la première, ainsi qu’une note de 97 % sur Rotten Tomatoes.

Ce film représente le plus gros succès mondial de Nolan de tous les temps, hors inflation, et son troisième plus gros succès aux États-Unis et au Canada, derrière « The Dark Knight » et « The Dark Knight Rises ».

Les fans ont commencé à s’arracher les billets pour le film il y a un an, lorsque les places dans certaines salles IMAX ont été mises en vente. IMAX IMAX.N a indiqué que la demande de billets était si forte que plus de 50 salles à travers l’Amérique du Nord ont ajouté des séances entre minuit et 7 h du matin.

Universal a indiqué que plus de la moitié des spectateurs avaient vu le film dans un format amélioré, tel que l’IMAX 70 mm.

Richard Gelfond, directeur général d’IMAX, a déclaré que la société avait enregistré 50 millions de dollars de ventes de billets en prévente, ce qui constitue son meilleur résultat de prévente jamais atteint. Il a attribué le succès de ce buzz autour du film à l’utilisation de la technologie de son entreprise.

« C'était tout simplement un film bien réalisé — presque parfait — à bien des égards », a déclaré Richard Gelfond.

La plupart des spécialistes estiment que le poème épique attribué à Homère a été composé au VIIe ou VIIIe siècle avant J.-C. et qu’il a été chanté et transmis oralement avant d’être couché sur papier. Le film de Nolan se concentre sur une partie du retour d’Ulysse chez lui, au cours duquel il rencontre des dieux et des monstres, des tempêtes et des tragédies.

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