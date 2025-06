L'OCDE revoit ses prévisions de croissance à la baisse : les États-Unis seraient les plus touchés

(AOF) - Sans surprise, l’Organisation de coopération et de développement économiques a révisé à la baisse ses objectifs de croissance qui ne prenaient pas en compte la guerre commerciale et ses droits de douanes prohibitifs pour le commerce. Après une hausse du PIB mondial de 3,3 % en 2024, l’OCDE estime qu’il devrait croître de 2,9 % en 2025 et 2026, contre des prévisions de croissance antérieures de respectivement 3,1 et 3 %. Ce sont logiquement les États-Unis, principal pays instigateur de la guerre commerciale, qui devraient être les plus touchés.

Selon l'OCDE, la croissance américaine devrait atteindre 1,6 % cette année et 1,5 % en 2026, contre +2,2 et +1,6 % lors d'une précédente estimation.

De son côté, la Chine serait moins impactée avec un produit intérieur brut de +4,7 % en 2025 et de +4,3 % l'année d'après, soit une baisse de seulement 0,1 point par rapport à une estimation précédente.

Pour la zone euro, les prévisions restent inchangées et le PIB devrait progresser de 1 % cette année et de 1,2 % l'année prochaine. En revanche, pour la France, elles ont été légèrement abaissées de +0,8 % à +0,6 % pour 2025 et de +1 à +0,9 % pour 2026.

Enfin, autre source d'inquiétudes, le niveau de l'inflation dans la zone OCDE (qui regroupe 38 pays) devrait être plus élevé que prévu. La hausse des prix devrait finalement atteindre 4,2 % cette année, contre +3,7 % précédemment, avant un léger ralentissement à +3,2 % en 2026.