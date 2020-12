Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'OCDE prévoit une amélioration des perspectives économiques mondiales Reuters • 01/12/2020 à 11:12









PARIS, 1er décembre (Reuters) - Les perspectives de l'économie mondiale s'améliorent dans un contexte marqué par l'arrivée attendue des premiers vaccins contre le coronavirus et la reprise de l'économie chinoise malgré une résurgence de l'épidémie dans de nombreux pays, montrent les prévisions actualisées publiées mardi par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). L'économie mondiale devrait afficher en 2021 une croissance de 4,2% après une contraction du même ordre prévue cette année, a indiqué l'OCDE, qui a par ailleurs réduit l'ampleur de la baisse en 2020 par rapport au chiffre communiqué en septembre (-4,5%). L'organisation basée à Paris a cependant abaissé sa prévision de croissance de l'économie mondiale en 2021 par rapport à l'estimation indiquée en septembre, en raison de la deuxième vague de coronavirus qui a frappé une grande partie de l'Europe et des Etats-Unis. La prévision précédente pour 2021 était initialement de 5%. "Nous ne sommes pas sortis du bois, nous sommes toujours en pleine crise pandémique, ce qui signifie que la politique a encore beaucoup à faire", a déclaré Laurence Boone, chef économiste de l'OCDE. (Leigh Thomas; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

