L’OCDE plus pessimiste sur la croissance et l'inflation

(AOF) - L'OCDE a abaissé ses prévisions de croissance pour cette année et l'année prochaine "en raison de la hausse des barrières commerciales dans plusieurs économies du G20, et de l'augmentation de l'incertitude sur la situation géopolitique et les politiques économiques ". L'organisation internationale s'attend à ce que le PIB mondial progresse de 3,1% en 2025 et de 3 % en 2026 contre une prévision en décembre de 3,3 % pour les deux années.

Aux États-Unis, la croissance devrait ralentir par rapport au rythme soutenu enregistré récemment, pour s'établir à 2,2 % en 2025 et 1,6 % en 2026 contre respectivement 2,4% et 2,1% précédemment. La croissance du PIB de la zone euro devrait être de 1 % en 2025 et à 1,2 % en 2026, " un niveau d'incertitude élevé maintenant une croissance atone ", explique l'OCDE. Cette dernière anticipait auparavant 1,3% et 1,5%. En Chine, la croissance devrait diminuer à 4,8 % cette année à 4,4 % en 2026.

En parallèle, " l'inflation devrait être plus élevée que prévu précédemment, même s'il est prévu qu'elle continue de se modérer à mesure que la croissance économique ralentit ", prévoit l'organisation internationale. Dans les économies du G20, l'inflation globale devrait passer de 3,8 % en 2025 à 3,2 % en 2026 contre respectivement 3,5% et 2,9% en décembre.

" L'inflation sous-jacente devrait désormais rester supérieure aux objectifs des banques centrales dans de nombreux pays en 2026, y compris aux Etats-Unis ", prévient l'OCDE. Sa prévision a été rehaussée de 0,3 point pour 2025 et 2026 à 2,6% et 2,4% pour le G20. Son estimation a été relevée de 0,7 point à 3% et de 0,6 point à 2,6% pour les Etats-Unis pour 2025 et 2026.

Ces projections reposent sur l'hypothèse que les droits de douane bilatéraux entre le Canada et les États-Unis et entre le Mexique et les États-Unis seront majorés de 25 points de pourcentage sur les importations de la plupart des marchandises à partir d'avril