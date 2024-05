L’OCCITANE en Provence et CARBIOS présentent un flacon en PET issu du recyclage enzymatique, fruit d’une filière européenne d’économie circulaire

CARBIOS, L’OCCITANE en Provence et Pinard Beauty Pack s’unissent pour la mise en mouvement d’une filière européenne performante pour la circularité du PET





Le flacon transparent issu à 100 % du biorecyclage, recyclage par voie enzymatique, sera présenté au stand D02 de CARBIOS à l’Edition Spéciale by LuxePack qui se tiendra du 4 au 5 juin au Carreau du Temple à Paris





Une étape clé pour atteindre l’engagement de L’OCCITANE en Provence en matière d’éco-conception de 100 % de flacons retail en PET 100 % recyclé post-consommation en 2027





Clermont-Ferrand et Manosque (France), le jeudi 30 mai 2024 (18h CEST). CARBIOS , (Euronext Growth Paris : ALCRB), pionnière dans le développement et l'industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles, et L’OCCITANE en Provence , une marque internationale de cosmétiques à base d’ingrédients naturels et biologiques, partenaire de longue date de CARBIOS, présentent un flacon d’huile de douche de la gamme Amande en PET transparent issu entièrement du recyclage enzymatique. En collaboration avec le transformateur Pinard Beauty Pack , ce flacon est la concrétisation d’une volonté commune de construire une filière européenne performante pour accélérer la transition vers une économie circulaire des plastiques et répondre aux engagements des marques pour des solutions d’emballages plus respectueuses de l’environnement. Le flacon sera présenté au Stand D02 de CARBIOS à l’Edition Spéciale by LuxePack, le salon dédié aux emballages premium durables, qui se tiendra les 4 et 5 Juin 2024 au Carreau du Temple à Paris.

La mise en mouvement d’une filière européenne durable

La fabrication du flacon en PET 100% recyclé issu de la dépolymérisation enzymatique de CARBIOS mobilise une filière européenne engagée dans une consommation responsable de matériaux durables. La production du flacon a débuté par l’approvisionnement local du démonstrateur industriel de CARBIOS à Clermont-Ferrand en déchets PET collectés, triés et préparés. Les déchets utilisés se composent de bouteilles colorées, barquettes multicouches et résidus de recyclage mécanique, aujourd’hui non recyclés avec les technologies conventionnelles. CARBIOS a déconstruit le PET des déchets en leurs monomères d’origine, le PTA 1 et le MEG 2 , grâce à sa technologie de biorecyclage. Les monomères obtenus ont ensuite été repolymérisés et transformés en nouvelles résines PET entièrement recyclées en Europe. A Oyonnax, ces résines ont été mises en forme par l'entreprise Pinard Beauty Pack pour créer les flacons répondant aux spécifications de L’OCCITANE en Provence, qui a ensuite conditionné son huile de douche dans son usine de Manosque.

Cette approche européenne optimise les avantages environnementaux de la technologie et l'analyse du cycle de vie (ACV) de chaque produit, en réduisant les distances de transport et en intégrant des processus de collecte et de production locales. Pour répondre aux besoins des marques internationales, des filières similaires devront être établies mondialement, s'inspirant de cet exemple.

Emmanuel Ladent, Directeur Général de CARBIOS : « L'innovation de CARBIOS accélère la transition vers une économie circulaire en offrant une alternative au PET pétro-sourcé et une solution circulaire de recyclage du PET qui permet de réduire les émissions de CO 2 de 57%. Mais pour créer une filière de recyclage efficace, tous les acteurs de la chaîne de valeur ont leur rôle à jouer et doivent travailler ensemble. Le partenariat de longue date de CARBIOS avec L’OCCITANE témoigne de cette volonté de collaboration en faveur d’une consommation plus responsable. Le flacon produit avec L’OCCITANE et son transformateur Pinard illustre cette mise en mouvement de la filière. »

David Bayard, Directeur R&D Packaging de L’OCCITANE : « Chez L'OCCITANE en Provence, nous sommes des Cultivateurs de Changement et nous sommes fiers de participer à la mise en place de cette filière d'avenir. Aujourd'hui, un peu plus de 50% de notre masse de matière PET est d'origine recyclée. C'est grâce notamment à CARBIOS et aux technologies de dépolymérisation que l'on arrivera à passer à 100% dès 2027 pour l'ensemble de nos flacons retail. Nous sommes très satisfaits de la qualité du flacon produit en collaboration avec CARBIOS et Pinard qui nous permet de réduire notre dépendance aux plastiques d'origine fossile et nous propose une alternative offrant la même qualité et la même transparence, ce qui est important pour pleinement mettre en valeur nos produits. »

Paolo Coelho, Directeur Usine, Pinard Beauty Pack : « Chez Pinard, nous sommes ravis de cette nouvelle étape de franchie et d’être associés à la création de ce premier flacon pour l’OCCITANE en Provence qui utilise la technologie révolutionnaire de CARBIOS. Ce flacon a été produit dans des conditions similaires par rapport au soufflage d’un PET vierge ou issu du recyclage mécanique, un atout considérable pour le déploiement de la technologie CARBIOS. Nous constatons une forte demande pour du PET recyclé de haute qualité qui permet de produire les mêmes applications qu’avec du PET vierge. »

Les avantages environnementaux de la technologie de biorecyclage de CARBIOS

Des analyses récentes du cycle de vie 3 montrent une réduction de 57 % des émissions de CO 2 par rapport à la production de plastique vierge 4 , et pour chaque tonne de PET recyclé produite, 1,3 tonne de pétrole est évitée. Comparé au recyclage conventionnel, le recyclage enzymatique est 5 fois plus circulaire (calculé selon MCI, l'indicateur de circularité des matériaux de la Fondation Ellen MacArthur 5 ). Grâce à son enzyme hautement sélective, optimisée pour une dégradation efficace du PET, la technologie de dépolymérisation de CARBIOS peut traiter tous les types de déchets PET, y compris les déchets colorés, multicouches ou textiles qui ne peuvent pas être recyclés avec les technologies actuelles. De ce fait, la technologie de CARBIOS vient en complémentarité des technologies de recyclage mécanique. De plus, les deux monomères produits (PTA et MEG) permettent de recréer des produits en PET recyclé aptes au contact alimentaire et de qualité identique à ceux d'origine pétrolière.

Une réalité industrielle

Le 25 avril 2024, CARBIOS a célébré la cérémonie de la pose de la première pierre de son usine à Longlaville , la première usine au monde qui utilisera la technologie révolutionnaire de dépolymérisation enzymatique. L’usine aura une capacité annuelle de 50 000 tonnes de déchets préparés quand elle fonctionnera à plein régime.

L’innovation technologique au service de l’éco-conception

En ayant à l’esprit le cycle de vie des matériaux et en intégrant les contraintes du processus de recyclage dès la conception des emballages, les industriels et les marques peuvent fortement optimiser la circularité des produits. Pour en savoir plus, assistez à la conférence « Retours d’expériences » lors du salon Edition Spéciale by LuxePack :

« CARBIOS et L’OCCITANE en Provence : l’innovation technologique au service de l’éco-design »

Mercredi 5 juin 2024 de 15h à 15h45 dans l’auditorium (Carreau du Temple, Paris)

Intervenants: Benedicte GARBIL - Senior VP Corporate Affairs & Sustainability - CARBIOS Martin BLONDEL - R&D Packaging Leader - L'OCCITANE en Provence







###

A propos de CARBIOS :

CARBIOS est une entreprise de biotechnologie qui développe et industrialise des solutions biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et textiles. Inspirée par la nature, CARBIOS développe des procédés biologiques à base d’enzymes pour déconstruire les plastiques avec pour mission d’éviter la pollution plastique et textile, et d'accélérer la transition vers une économie circulaire. Ses deux technologies innovantes dédiées au biorecyclage du PET et à la biodégradation du PLA sont en phase de en phase de montée en échelle industrielle et commerciale. Son usine de démonstration industrielle de biorecyclage est opérationnelle depuis 2021 et la première usine de biorecyclage au monde est en construction en collaboration avec Indorama Ventures. CARBIOS, fondée en 2011 par Truffle Capital, a reçu une reconnaissance scientifique majeure avec la couverture de Nature et est soutenue par des marques prestigieuses des industries cosmétique, alimentaire et de l’habillement, en vue d’améliorer la recyclabilité et la circularité de leurs produits. Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory Beverage & Food Europe sont membres d'un consortium d'emballage fondé par CARBIOS et L'Oréal. On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. et Salomon collaborent avec Carbios dans un consortium textile.

Visitez le site www.carbios.com pour en savoir plus sur les biotechnologies au service de la circularité des plastiques et textiles.

Pour nos actualités et images, visitez notre newsroom: www.carbios.com/newsroom

LinkedIn : Carbios / Instagram : insidecarbios

Informations sur les actions de CARBIOS :

ISIN Code: FR0011648716 Ticker Code: Euronext Growth: ALCRB LEI: 969500M2RCIWO4NO5F08

Ce communiqué de presse et les informations qu'il contient ne constituent pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription d'actions de CARBIOS dans un quelconque pays.

CARBIOS est éligible au PEA-PME, un programme gouvernemental permettant aux résidents français investissant dans des PME de bénéficier de réductions d'impôt sur le revenu.

A propos de L’OCCITANE en Provence

L’OCCITANE en Provence a pour vocation de partager les merveilles dont la nature regorge. Nous nous y employons depuis 1976, en concevant et en commercialisant à travers le monde des produits de beauté, de soin et de bien-être, produits en France. Nous pensons que la beauté va au-delà de ce que l'œil peut voir. De la graine à la peau, du respect de l’environnement au bien-être de nos consommateurs notre approche est holistique. Chez L'OCCITANE en Provence, nous avons toujours été des cultivateurs de changement. Nous faisons de notre mieux pour créer un changement positif dans le monde, et nous essayons toujours d'inspirer ceux qui nous entourent à faire de même.





Pour plus d'informations, veuillez contacter :



CARBIOS RP France RP US RP DACH & UK Melissa Flauraud Iconic Rooney Partners MC Services Relations Presse Aurélie AKNIN / Clémence NAIZET Kate L. Barrette Anne-Hennecke melissa.flauraud@carbios.com carbios@iconic.fr kbarrette@rooneyco.com carbios@mc-services.eu +33 (0)6 30 26 50 04 +33 (0)6 68 28 21 78 +1 212 223 0561 +49 (0)211 529 252 22 Benjamin Audebert Relations Investisseurs contact@carbios.com +33 (0)4 73 86 51 76 L’OCCITANE en Provence Patricia Montesinos Relations Publiques Patricia.montesinos@loccitane.com +33 (0)4 92 70 19 45

Avertissement concernant les informations prospectives et les facteurs de risques :

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, et non des données historiques, et ne doit pas être interprété comme une garantie que les faits et données énoncés se produiront. Ces déclarations prospectives sont basées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par CARBIOS. CARBIOS opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide. L’entreprise n'est donc pas en mesure d'anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d'affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou la mesure dans laquelle la matérialisation d'un risque ou d'une combinaison de risques pourrait conduire à des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute déclaration prospective. CARBIOS attire votre attention sur le fait que les déclarations prospectives ne constituent en aucun cas une garantie de ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats et ses flux de trésorerie réels ainsi que l'évolution du secteur dans lequel CARBIOS opère peuvent être significativement différents de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans le présent document. En outre, même si la situation financière, les résultats, les flux de trésorerie et l'évolution du secteur dans lequel CARBIOS opère sont conformes aux informations prévisionnelles contenues dans le présent document, ces résultats ou évolutions peuvent ne pas constituer une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de CARBIOS. Les lecteurs sont invités à examiner attentivement les facteurs de risque décrits dans le document d’enregistrement universel déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers ("AMF"), ainsi que dans le rapport financier semestriel disponible gratuitement sur le site internet de la Société. En cas de réalisation de tout ou partie de ces facteurs de risque ou autres, CARBIOS ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de toute décision ou action prise en relation avec les informations et/ou déclarations contenues dans le présent communiqué de presse ou de tout dommage y afférent. Ces informations sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse. CARBIOS ne s'engage pas à publier des mises à jour de ces informations ou des hypothèses sur lesquelles elles sont fondées, sauf en cas d'obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable.

1 acide téréphtalique

2 monoéthylène glycol

3 Base de données ecoinvent 3.8

4 Scénario français, prenant en compte le détournement de 50 % des déchets PET de la fin de vie conventionnelle. PET vierge : 2,53 kg de CO2/kg (cradle to gate)

5 L'indicateur de circularité des matériaux (MCI) est une méthodologie développée par la Fondation Ellen MacArthur pour mesurer le caractère réparateur des flux de matières. MCI donne une valeur comprise entre 0 et 1, les valeurs les plus élevées indiquant une plus grande circularité. La valeur MCI pour le recyclage enzymatique de CARBIOS est de 0,8.

