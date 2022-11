L'obligataire plutôt que les actions

La lettre du CIO AM

Alors que la fin d'année se rapproche, des signes d'amélioration viennent perturber la donne d'un environnement aux perspectives sombres : adoucissement des règles de la politique zéro-Covid en Chine, une économie mondiale globalement en décélération mais moins atone que prévu, très nette décrue des prix du gaz dans le monde et des stocks suffisants en Europe pour passer très vraisemblablement l'hiver, et surtout première inflexion baissière de l'inflation américaine.

On pourra même noter que suite au retrait de l'armée russe de Kherson, la notion de négociations de paix fait son apparition dans le discours du Kremlin et même, selon des rapports de presse, des Occidentaux et des Ukrainiens mais d'une façon plus discrète, ce qui ne conduit à aucune conclusion hâtive mais s'ajoute à la liste des changements récents. Dans ce contexte, les marchés des actions et des obligations sont en nette hausse, et ce depuis le mois d'octobre.

